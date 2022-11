Wismarerin Hella Rihl wird Leiterin von Rostocker Filmfestival FiSH

Rostock. Die in Wismar geborene Medienwissenschaftlerin Hella Rihl wird neue Leiterin des Filmfestival FiSH im Rostocker Stadthafen. Sie trete die Nachfolge von Arne Papenhagen an, der 2022 seine siebte und letzte Festivalausgabe verantwortet habe, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Rihl habe unter anderem an der Filmuniversität Babelsberg studiert und zuletzt bei der Berlinale leitende Funktionen übernommen.

Das Nachwuchsfilmfestival findet das nächste Mal vom 27. bis 30. April 2023 im Stadthafen Rostock statt – zum 20. Mal. Seit dem 1. November und bis einschließlich noch 15. Januar 2023 können Filmschaffende aus ganz Deutschland und dem Ostseeraum ihre Werke einreichen.