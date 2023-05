﻿Junges Theaterland MV: „Musste schon oft sterben“

Stralsund/Rostock. Sie sind jung, sie haben Spaß, sie wollen auf der Bühne stehen: Teenager und Anfang 20-jährige sogenannte Amateurschauspieler. Wir haben vier von ihnen besucht und unter anderem gefragt, was sie an Theater so anfixt oder ob sie später als Schauspieler ihr Geld verdienen möchten.

„Einer der schönsten Momente ist der Augenblick, wenn ich auf die Bühne gehe – da habe ich am meisten Adrenalin im Blut, wenn ich von der eigenen Person in die Rolle, die spiele, wechsle“, sagt Konstantin Moede. Der 17-Jährige ist seit einem Jahr einer der Darsteller im Stralsunder StiCer-Theater, einem Jugendtheater, das seit Jahrzehnten in der Sundstadt etabliert ist.

So mancher wurde schon ein bekannteres Gesicht

Schauspieler wie Raiko Küster oder Björn Grundies haben hier als Schüler gespielt. Konstantins Kollegin Juna Parczyk (17) hat bereits als Dreijährige begonnen, in Märchen mitzuspielen. „Ich liebe es, neue Rollen und Charaktere zu probieren, die ich im Leben nicht besonders attraktiv finde“, erzählt sie. Gut 330 Kinder und Jugendliche an sechs Standorten in der Stralsunder Region zählen derzeit zur StiCer-Crew.

Wie viele junge Theatergruppen es im Land gibt, ist schwer zu sagen. Fest steht, dass alle größeren Theater in MV auch „junges Theater“ haben. Auch etablierte freie und städtische Bühnen, wie beispielsweise in Barth, bieten Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten, Theater zu spielen. Darüber hinaus gibt es manchmal an Schulen oder in Gemeinden Theaterprojekte oder -gruppen, in denen sie sich versuchen können.

In Rostock sind’s die Freigeister

Phillip Danilo Meinhardt (21) und Saskia Fillinger (24) gehören zur Rostocker Theater-Gruppe „Freigeister“. Rund 100 aktive Mitglieder zwischen 13 und 60 Jahren hat die Mannschaft, die meisten sind jung, auch das Zielpublikum ist jung. „Das Lernen der Texte fällt mir nicht leicht, ich finde es langweilig“, sagt lächelnd Phillip, dem es egal ist, welche Rolle er spielt. „Alle Rollen sind cool“, meint er. Am liebsten lernt er die Texte beim Spielen. Ein Jahr lang hat er zum Beispiel den Faust gespielt, jetzt ist er unter anderem bei „Tartuffe“ oder „Romeo und Julia“ zu sehen.

Phillip Danilo Meinhardt und Saskia Fillinger von der Rostocker Theater-Gruppe „Freigeister“. © Quelle: Klaus Amberger

Wer tot ist, muss langsam atmen

Saskia hat schon unter anderem den Mephisto gemimt. „Ich mag den gesamten Prozess, die gesamte Entwicklung eines Stückes – es ist wie ein Gesamtkunstwerk und jede Vorstellung ist anders“, sagt sie. Musste sie auf der Bühne schon sterben? „Schon oft.“ Auch das müsse geprobt werden. „Wenn man tot ist und auf der Bühne liegt, muss man langsam und tief atmen, damit der Körper leblos wirkt“, berichtet Phillip. Er möchte auf jeden Fall Schauspieler werden. Saskia ebenso. So wie Luisa Böse (23), die einst auch bei den Freigeistern spielte und bereits im Bremer „Tatort“ zu sehen war. Phillip meint: „Ich mag an der Schauspielerei, dass von der Darstellung eine Wirkung auf andere ausgelöst werden kann.“

„Das kommt immer wieder“

Die Stralsunder Juna und Konstantin wollen andere Berufe ergreifen. „Ich gehe in die Sozialpädagogik, aber als Hobby bleibe ich dem Theater treu“, sagt Konstantin. Bei Juna ist noch vieles offen, aber die Schauspielerei soll es (erst mal) nicht sein. „Sie hat mir persönlich aber schon viel gebracht“, sagt sie. Etwa bei Präsentationen oder Auftritten im Debattierklub der Schule. Die Skills der Schauspielerei brächten Selbstsicherheit und würden in allen Berufen helfen. Und wie ist es mit dem Lampenfieber, Juna? „Das kommt immer wieder, jedes Mal aufs Neue.“

