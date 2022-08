Der Musiksommer in MV war schon vollgepackt mit tollen Konzerten. Und im Herbst geht es genauso weiter – zumindest in der Rostocker Stadthalle und der Hansemesse. Viele nachgeholte Konzerte und auch neue Touren von Bands und anderen Künstlern locken zum Musikgenuss in die Hansestadt. Ein Überblick über die wichtigsten Termine.

Rostock. Fans von Live-Musik könnten im kommenden Herbst in Rostock voll auf ihre Kosten kommen: In der Stadthalle und in der Hansemesse stehen bis zum Jahresende so viele Konzerte auf dem Programm wie lange nicht.

Grund ist vor allem die Corona-Pandemie: Weil die Beschränkungen weitgehend abgeschafft wurden, können Bands und andere Künstler endlich wieder ganz normal auf Tour gehen. Und weil in den vergangenen Jahren fast alles ausgefallen war beziehungsweise verschoben werden musste, wird jetzt auch viel nachgeholt.

Böhse Onkelz mit zwei Jahren Verspätung

Den Anfang machen die Böhse Onkelz. Die Band hatte schon 2020 ihre Tour und damit auch ihr Konzert in Rostock verschieben müssen. Nach mehreren vergeblichen Anläufen in der Zwischenzeit soll es nun am 12. September in der Hansemesse klappen. Die schlechte Nachricht für Fans: Das Konzert ist lange ausverkauft, da die Karten seit 2020 ihre Gültigkeit behalten haben.

Böhse Onkelz © Quelle: Wizard Promotions

Es folgen K.I.Z. am 14. September in der Stadthalle. Die Rapper holen ebenfalls ihr schon früher angekündigtes Konzert nach. Laut Stadthalle gibt es noch wenige Karten um die 50 Euro.

Problematische Anfahrt Die Anfahrt zur Stadthalle Rostock wird derzeit durch die nahe Großbaustelle an der Goethebrücke erschwert. Die Veranstalter raten daher dringend dazu, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Mit der Rostocker Straßenbahngesellschaft sei auch bereits vereinbart worden, bei besonders publikumsträchtigen Veranstaltungen Sonderfahrten einzurichten. Wer unbedingt mit dem Auto kommen will, sollte ausreichend Zeit einplanen und möglichst frühzeitig kommen. Die Einlasszeiten bei großen Konzerten werden vorgezogen.

Santiano bringt die Kälte mit

Am 28. September sind dann die Shanty-Rocker Santiano zu Gast in der Stadthalle. Dann passt auch der Titel ihrer Tour "Wenn die Kälte kommt" besser als im Mai, als das Rostocker Konzert eigentlich stattfinden sollte. Karten gibt es noch für knapp 80 Euro.

Die Band Santiano, hier auf der Naturbühne in Ralswiek © Quelle: Ove Arscholl

Am 29. September kommen keine Engel in die Stadthalle. Was wie eine Absage klingt, ist für Fans der No Angels – denn so heißt die Band mit englischem Originalnamen – eine gute Nachricht. Die Tickets für das Konzert im Rahmen ihrer Celebration-Tour kosten je nach Kategorie etwa 60 bis 70 Euro.

Altes und Neues von Chris de Burgh

Am 8. Oktober kommt dann mit Chris de Burgh ein echter Weltstar in die Stadthalle – auf den Tag elf Monate später als ursprünglich geplant. Sein Management verspricht als Programm "The Legend of Robin Hood & Many More Classic Hits", also Hits von seinem aktuellen Album und Klassiker wie "Don't pay the ferryman" oder "The lady in red". Die Karten kosten zwischen 60 und 100 Euro.

Chris de Burgh © Quelle: Agentur 54°

Auf den irischen Barden freut sich auch besonders Stadthallen-Chefin Perta Burmeister. Sie geht von einem zwar spannenden, aber für die Mitarbeiter auch sehr stressigen Konzertherbst aus. „Wir haben ein bisschen Angstschweiß auf der Stirn“, verrät Burmeister.

Stadthallen-Chefin: „Wir packen das“

Denn wegen des vollgepackten Kalenders und der gleichzeitig schwierigen Personalsituation in der Veranstaltungsbranche nach Corona werde das Programm wohl eine große Herausforderung werden. „Unsere eigenen Mitarbeiter haben das im Griff, aber teilweise sind wir auch auf helfende Hände angewiesen“, erklärt Burmeister. „Aber wir packen das.“

Belohnt wird das Engagement der Hallen-Crew am 20. Oktober mit dem Auftritt von Kim Wilde – denn auch die britische Pop-Queen der Achtziger zählt zu Burmeisters Favoriten, wie diese verrät. Karten für die Greatest-Hits-Tour, bei der sicher auch "Kids in America" oder "Cambodia" gespielt werden, kosten ab 56 Euro.

Kim Wilde, hier auf dem Neuen Markt in Stralsund © Quelle: Kai Lachmann

Status Quo: Warten hat sich gelohnt

Am 11. November gastiert die Chemnitzer Band Kraftklub mit ihrer Mischung aus Rap, Pop und Rock in der Stadthalle. Nach dem Auftakt in Kiel am Vortag ist es erst der zweite Termin ihrer "Kargo-Tour". Karten gibt es für 56 Euro.

Die Band Kraftklub © Quelle: Britta Pedersen/dpas

Wer schon 2020 Karten für Status Quo in der Stadthalle gekauft hat, sollte sie jetzt wieder herauskramen: Denn die Superstars kommen jetzt endlich am 15. November in die Hansestadt. Schon bei der Absage hatten die Rocker angekündigt: "Wir versprechen, dass die kommenden Shows – auch wenn sie später stattfinden als geplant – es absolut wert sein werden, darauf zu warten." Karten gibt es in der Preisspanne von 63 bis 80 Euro.

Die britische Rockband Status Quo, hier auf der Schweriner Freilichtbühne © Quelle: Ove Arscholl

Ostalgie mit City und Ute Freudenberg

Der Dezember startet in der Stadthalle mit einem Ostalgie-Doppelpack: Am 1. Dezember macht die Gruppe City auf ihrer (vorläufigen?) Abschiedstour "Die letzte Runde live" einen Zwischenstopp in der Stadthalle. Karten sind ab 56 Euro erhältlich.

Die Band City um Sänger Toni Krahl (r.) © Quelle: Ove Arscholl

Schon am Tag darauf, am 2. Dezember, folgen Ute Freudenberg und ihre Band. Sicher wird sie darüber singen, wie schön "Jugendliebe" ist. Dabei sind die Protagonisten aus ihrem wohl berühmtesten Lied von 1978 inzwischen immerhin 58 Jahre alt. Sängerin Ute Freudenberg bleibt aber natürlich alters- und zeitlos. Ab 45 Euro Ticketpreis können sich ihre Fans davon überzeugen.

Ute Freudenberg war zuletzt beim „Schlagerhammer“ im Rostocker Iga-Park. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Matthias Reim zum Jahresabschluss

Den Jahresabschluss in der Stadthalle bildet dann das Konzert von Schlagerrocker Matthias Reim am 30. Dezember. Die Tickets kosten zwischen 44 und 55 Euro.

Matthias Reim singt seine großen Hits. © Quelle: Ove Arscholl

Von Axel Büssem