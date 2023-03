﻿Konzert in Rostock: Saxon-Sänger Biff Byford freut sich drauf

Rostock. Sie gehört zu den Urgesteinen der New Wave of British Heavy Metal. 1976 gegründet, wird Saxon oft in einem Atemzug mit Judas Priest oder Iron Maiden genannt. Die meistverkauften Alben sind „Wheels of Steel“ und „Strong Arm of the Law“ von 1980. „Carpe Diem“ ist 2022 erschienen und erreichte in Deutschland Platz 3 – die bisher beste Chartplatzierung für die Band. Jetzt kommen die Metal-Pioniere nach Rostock. Am 16. März treten die Jungs um Sänger Biff Byford und Gitarrist Paul Quinn auf der Moya-Kulturbühne auf und haben ein neues Album im Gepäck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Herbst hat eure „Seize-the-Day“-Tour begonnen und nach einer Pause geht sie nun weiter …

Biff Byford: Ja, wir hatten die erste Hälfte, die Carpe-Diem-Tour, abgeschlossen. Aber wir waren nur für vier Konzerte in Deutschland und wollten noch ein paar mehr spielen. Und deswegen gibt es nun einen zweiten Tourteil, der im März in Irland startet und dann auch nach Europa kommt und später geht es dann weiter nach Südamerika. Also, wir sind weiter mit dem Material von „Carpe Diem“ unterwegs. Aber in der Tourpause habe ich auch schon neues Material entwickelt.

Wieso heißt die Tour nun „Seize the Day“?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ach, die Bedeutung ist doch gleich – „Carpe diem“ bedeutet ja „Seize the Day“ (deutsch: Nutze den Tag). Und „Seize-the-Day“-Tour klingt doch irgendwie cooler. Es gibt auch ein paar Leute, die es „Seize-the-World“-Tour nennen.

„Carpe Diem“ © Quelle: Saxon

Am 16. März kommt ihr auch nach Rostock. Wart ihr schon mal dort? Oder an der Ostsee?

Wir waren schon oft in Norddeutschland, zusammen mit Thomas Jensen vom Wacken Open Air. Ihr habt ja da eine Menge Inseln in Deutschland, wo wir schon ein paar Mal waren, aber ich glaube, dass Rostock bisher nicht auf unseren Tourplänen stand. Ich hoffe, es wird gut.

Neue Stücke und Klassiker aus den 80ern

Was gibt es denn zu hören?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir spielen sechs oder sieben Songs von „Carpe Diem“, aber die Setlist deckt durchaus einige Alben ab, gerade auch aus den 80ern.

Vor vier Jahren hast du ein Soloalbum aufgenommen. Wieso hattest du das Gefühl, dass es Zeit dafür war – und was ist der Unterschied zu Saxon?

Der Hauptunterschied ist, dass die Lieder von mir handeln (lacht). Solche würde man nicht auf ein Saxon-Album packen. „School of Hard Knocks“ dreht sich zum Beispiel um meine Kindheit. Auf dem Album sind ein paar Songs, die ich mit Fredrik Åkesson von Opeth geschrieben habe. Das ist mehr so Prog-Metal. Das macht Spaß, auch mal mit anderen Leuten zu spielen.

Wird es so etwas noch mal geben?

Ich werde ein neues Album mit meinem Sohn machen – ein zweites Heavy-Water-Album. Es wird Ende des Jahres rauskommen.

Und du sagtest vorhin, dass du an neuem Material arbeitest – kannst du schon was zu einem neuen Saxon-Album sagen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nein, außer, dass es wohl Ende 2024 fertig sein könnte. Aber ich kann dir was zum neuen Inspirations-Album erzählen, wenn du willst.

„More Inspirations“ erscheint am 24. März 2023. Es ist die Fortsetzung von „Inspirations“ (2020). Saxon covert darauf Stücke von Bands wie Uriah Heep, Kiss, Alice Cooper oder The Animals. © Quelle: Silver Lining Music

Album mit Coverversionen

Ja, bitte. Darauf covert ihr, wie schon 2020, bekannte Stücke anderer Künstler wie Cream, Uriah Heep oder Rainbow, aber es ist auch eine recht unbekannte Nummer von Alice Cooper mit drauf. „From the Inside“ hat Alice in einer Zeit aufgenommen, als er auf dem Höhepunkt seiner Alkoholsucht in einer Entzugsklinik war. Was ist deine Geschichte zu dem Song?

Damals, ich glaube es war so 1978/79, hatten wir ein amerikanisches Auto, von dem übrigens das Lied „Wheels of Steel“ handelt. Und in diesem Auto gab es ein 8-Spur-Kassetten-Deck sowie drei Alben auf solchen 8-Spur-Bändern. Eins war „Fandango!“ von ZZ Top, eins war ein Livealbum von Lou Reed. Und das dritte war „From the Inside“ von Alice Cooper. Und auf diesem Album gibt es ein Lied, in dem Alice singt: „Like denim and leather are you faded and frayed“. Und das muss in meinem Unterbewusstsein gewesen sein, als ich einen Song über unser Publikum geschrieben habe, der dann später „Denim and Leather“ wurde. Also, das ist der Zusammenhang.

Sind die Bands, die ihr dort covert, diejenigen, die euch als Band stark beeinflusst haben?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige auf jeden Fall, ja. Die Animals zum Beispiel. Ich war 15 Jahre alt, als ich Gitarre lernte. Und „We’ve Gotta Get Out of this Place“ war der erste Song, den ich kannte, der mit einem Bassriff begann. Also versuchte ich das auch – das war der erste Song, bei dem ich Bass spielte. Ich war ja nicht immer schon Sänger. Darum ist also der Song mit auf dem Album. Ich kam aus recht einfachen Arbeiterklassenverhältnissen. Und dieses Lied war so was wie ein Schlachtruf, damals.

„Jeder war damals Beatles-Fan“

Erinnerst du dich noch an deine erste eigene Platte?

Oh, das weiß ich wirklich nicht. Es muss irgendwas von den Beatles gewesen sein.

Warst du ein Beatles-Fan?

Jeder war Beatles-Fan. Aber ich mochte die Rolling Stones irgendwie lieber. Ich hatte mehr für die langen Haare übrig als für den sauberen Beatles-Schnitt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr seid jetzt selbst über 40 Jahre im Geschäft und habt verschiedene Entwicklungen im Musikgeschäft mitgemacht. Ist es heute für junge Bands leichter, Erfolg zu haben, oder hattet ihr es damals leichter?

Ich glaube, „leicht“ ist das falsche Wort. Es ist nie leicht, egal zu welcher Generation von Musikern du gehörst. Man muss immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um Erfolg zu haben und die Musik zum Beruf zu machen, was die meisten Bands ja anstreben. Da gibt es viele, die das versuchen, die Konkurrenz ist groß. Wir haben es geschafft – wir hatten Glück, denke ich.

Denkst du, ihr könntet es heute noch mal schaffen?

Ich denke schon. Wenn wir heute Alben machen, bin ich meist derjenige, der es am Ende alles zusammenfügt. Und zu meinen Kriterien gehört dabei: Könnte eine neue Band damit Erfolg haben? Würden den Leuten die Songs gefallen? Könnte eine andere Band damit einen Plattendeal machen? Und inzwischen beantworte ich diese Frage immer mit Ja. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz.

Weniger als ein Penny pro Stream

Was hältst du von Streaming-Plattformen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich denke, das ist der Gang der Dinge und wir können nicht viel dagegen tun. Wir müssen uns auf die Verpackung und das Artwork unserer Alben auf CD, LP oder MC konzentrieren und den Leuten damit etwas Besonderes bieten, etwas, das es sich zu sammeln lohnt. Und mit den Streamingdiensten müssen wir uns abfinden. Als Künstler leben wir heute hauptsächlich von Auftritten und Fanartikeln – und die drehen sich natürlich meist um die Alben. Das ist bei uns so, bei Judas Priest und Iron Maiden wird es auch so sein. Es ist schwierig für junge Bands, wenn sie bei Spotify millionenfach gestreamt werden und dafür vielleicht 25 Euro Erlös bekommen. Da muss man schon Milliarden Streams haben, um gutes Geld zu machen. Heute kommt auch viel Geld von Werbespots auf Youtube zum Beispiel. Also es geht nicht mehr nur um die Musik. Es sind verrückte Zeiten. Aber wir machen immer noch Alben, damit die Leute sie sich kaufen.

Kannst du eine Zahl nennen, wie sich ein Stream von einem Song für euch auszahlt?

Das sind 0,007 oder so. Auf jeden Fall weniger als ein Penny.

Lesen Sie auch

Hast du ein Lieblings-Saxon-Album?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nein, nicht wirklich. Ich tendiere dazu, immer das aktuelle am liebsten zu mögen. Also momentan „Carpe Diem“. Es ist unser bestverkauftes Album seit Jahren. Und außerdem ist es auch am präsentesten in meinem Kopf. Aber wenn ich so zurückdenke, würde ich sagen, dass vielleicht „Denim and Leather“ eines meiner Lieblingsalben der 80er ist. Aber auch „Solid Ball of Rock“ ist toll. Also, das ist wirklich schwer, da eins auszusuchen. So ein Album ist irgendwie lebendig – man verbindet ganz viele Emotionen und Erinnerungen damit.

Gibt es denn ein Lied, auf das du dich bei jedem Konzert freust?

„The Pilgrimage“ ist ziemlich cool. Das ist nicht ganz einfach zu singen, aber ich mag es.