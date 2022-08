Probesitzen auf der mobilen Bühne: Werkstattleiter Dirk Butzmann (l.) und Regisseur Daniel Pfluger. Premiere feiert die Bühne mit dem von Pfluger inszenierten Stück: „Die Kuh Rosmarie“ am 16. August im Rhododendron-Park in Graal Müritz.

Rostock. Das Rostocker Volkstheater hat eine neue Spielstätte – und die ist etwas ganz Besonderes: Sie lässt sich nämlich einfach einklappen und mitnehmen. Frei nach dem Motto: Wenn die Menschen nicht ins Theater kommen, kommt das Theater zu den Menschen – tingelt ein kleines Ensemble ab August mit einer eigens dafür konstruierten mobilen Bühne durchs Land.

„Theater wird nahbar und kommt zu den Menschen“

„Mit diesem Mobil können wir zu den Menschen fahren, die noch nicht zu uns kommen. Theater wird ganz nahbar“, erklärt Intendant Ralph Reichel. Ziel sei es, neben den festen Spielstätten in der Hansestadt – zu denen das Große Haus, das Ateliertheater, die Kleine Komödie in Warnemünde und im Sommer auch die Halle 207 gehören, künftig auch den Landkreis zu bespielen.

Dafür wurde in den Theaterwerkstätten eine Spielstätte entwickelt, die auf einem Anhänger montiert ist und bei Bedarf ausgeklappt werden kann. Bei einem ersten Probelauf wurde sie vorab von den Mitarbeitern vor den Theaterwerkstätten aufgebaut. „Ich sehe sie heute auch zum ersten Mal“, sagt Regisseur Daniel Pfluger beim ersten Aufbau. Auch Werkstattleiter Dirk Butzmann ist gekommen und schaut zu, wie Mitarbeiter Marcel Krämer und Roland Hecker die Metallgerüste auf dem Anhänger hochklappen, montieren und dann Dach und Rückwand aus Stoff befestigen.

Mobile Bühne mit zwölf Quadratmetern Spielfläche

„Durch zwei Zusatzelemente lässt sich die Spielfläche auf dem Anhänger auf rund zwölf Quadratmeter erweitern“, sagt Butzmann. Gedacht sei die Bühne vor allem für kleine Ensembles. Ein einfaches, schnell aufzubauendes Bühnenbild und eine kleine Licht- und Tonanlage komplettieren die Ausstattung. Rund 30 bis 45 Minuten dauert es, bis die mobile Bühne steht. „Vor Ort brauchen wir dann nur noch Strom für Sound und Licht und dann kann es losgehen“, sagt Butzmann. Bei Starkregen oder Unwettern schütze sie jedoch nicht. „In dem Fall müssen wir die Vorstellung abbrechen, schon allein wegen der Technik“, sagt Butzmann.

Angefahren werden sollen unter anderem Schulen und Freizeiteinrichtungen, Vereine, Stadtteilfeste sowie weitere Interessierte. „Da sind wir sehr offen, zurzeit sind wir noch dabei, ein Netzwerk aufzubauen und Partner für die Umsetzung zu suchen“, sagt Sprecherin Ute Fischer-Graf. Entstanden sei die Idee in der Corona-Zeit, als die Theater geschlossen waren. „Damals haben wir überlegt, wie wir uns unabhängiger von den festen Spielorten machen und zu den Menschen rausgehen können“, so Fischer-Graf. Mit der mobilen Bühne gehe man zudem zurück zur ursprünglichen Idee von Theater: „Die Vision von Theater ist es ja, möglichst nah am Publikum zu spielen“, sagt Fischer-Graf. „Wir hoffen, dass wir mit der mobilen Bühne Menschen ansprechen, die wir sonst nicht erreichen würden, unsere Sichtbarkeit verstärken und Kultur in die Region bringen.“

Premiere mit der „Kuh Rosmarie“

Premiere feiert die rollende Bühne am 16. August mit dem von Regisseur Daniel Pfluger inszenierten Familienstück „Die Kuh Rosmarie“, die folgende Geschichte erzählt: Das Landleben könnte so schön sein, wäre da nicht die Kuh Rosmarie, die immer alles besser weiß und an den tierischen Mitbewohnern auf dem Hof kein gutes Haar lässt. Der Bauer weiß keinen Rat mehr und verschickt die Kuh kurzerhand nach Afrika. Mit Folgen: Denn plötzlich stehen ein Krokodil, eine Giraffe und ein Löwe vor der Tür und suchen Zuflucht. Tierisch humorvoll erzählt das Familienstück von den Schwierigkeiten des Miteinanders und der positiven Kraft der Toleranz.

Termine der mobilen Bühne Die mobile Bühne des Rostocker Volkstheaters macht im August mit dem Familienstück „Die Kuh Rosmarie“ an folgenden Standorten Station: 16. August, 15 Uhr, Pavillon im Rhododendron-Park (Parkstraße) in Graal Müritz, Eintritt kostenlos 17. August, 18 Uhr, Kornhaus (Klosterhof 1) in Bad Doberan, Tickets (Erwachsene 10 Euro, Kinder und Jugendliche 5 Euro) unter: Tel. 038203/62280 21. August, 11 Uhr, Theater Thusch (Schulkamp 3) in Teterow, Tickets (Erwachsene 10 Euro, Kinder und Jugendliche 5 Euro) unter: Tel. 03996/157838 Weitere Infos unter: www.volkstheater-rostock.de

Auch ein Projekt für Erwachsene ist bereits in Planung, das am 2. September um 19 Uhr auf dem Margaretenplatz startet: „Es dreht sich um die 1990 von einer Gruppe junger Rostocker Männer gegründete Spaßpartei Deutsche Biertrinker Union“, sagt Fischer-Graf. Dazu seien zehn Aktionen an zehn Tagen und zehn verschiedenen Orten geplant. „Mehr soll vorerst nicht verraten werden“, sagt Fischer-Graf und lacht.