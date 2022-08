﻿„Naturklänge“ in Graal-Müritz und Ahrenshoop: Das erwartet Besucher bei den letzten Konzerten

Die Konzertreihe „Naturklänge“ bietet noch zwei Veranstaltungen an ungewöhnlichen Orten: Am 25. August in Graal-Müritz und am 3. September in Ahrenshoop. Dabei wird es auch eine Neuheit geben.

Graal-Müritz. Es fehlt die Akustik. „Wenn ich open air musiziere, spiele ich in die Natur hinaus“, sagt Kathrin von Kieseritzky. Ganz anders in geschlossenen Räumen, wo viel von den Klängen zurückkomme. „Aber das Spiel an frischer Luft hat seinen Reiz, vor allem für die Zuhörer.“

Am 25. August um 19 Uhr spielt die Saxophonistin mit ihrem Berliner Adumá-Saxophonquartett im Rhododendron-Park in Graal-Müritz an der sogenannten Lyrikbuche. Es ist das vorletzte Konzert in der Konzertreihe „Naturklänge“, die seit 21 Jahren Live-Musik an verschiedenen Orten in der Natur bietet; in diesem Sommer gab es bereits neun Konzerte, etwa in Zingst, Starkow, auf dem Eixener See oder im Vogelpark Marlow.