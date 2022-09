﻿Nur noch sechs Gitarrenbauer in MV: Warum ihre Dienste so gefragt sind

Marschroute in Richtung Landesklasse – FSV Nordost Rostock im Aufwind

Der FSV Nordost Rostock ist in der Fußball-Kreisoberliga Warnow Staffel II aktuell richtig gut drauf. Die Hanseaten streben in der Tabelle eine Top-Platzierung an und haben ein festes Ziel vor Augen.