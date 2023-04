Jethro Tull, die Rockband mit der Querflöte, ist zurück – sowohl auf den Bühnen als auch im Plattenregal. Was auf „RökFlöte“ zu hören ist und wann Ian Anderson und die Band in Mecklenburg-Vorpommern zu erleben sind.

Rostock. Nachdem sich Ian Anderson auf dem jüngsten Jethro-Tull-Album „The Zealot Gene“ im vergangenen Jahr noch mit Geschichten aus der Bibel befasst hatte, widmet er sich jetzt auf „RökFlöte“ den nordischen Gottheiten und Mythologien. Als in Schottland geborener Anderson habe er sich Gedanken über seine Vorfahren und deren Herkunft gemacht. „Ich war immer fasziniert von der Kultur und der Geschichte dieser Wikinger-Nationen [...] und will mit dem Schreiben dieses Albums mehr über die vorchristlichen religiösen Ansichten dieser Besucher unserer Heimat erfahren“, so der Musiker. Zu hören gibt es also Geschichten von verschiedenen Göttern und Mythen, wie Ragnarök, erzählt mit Hilfe alter isländischer Sprache und natürlich der Flöte. Da ist zunächst kein herausragender Gassenhauer zu entdecken, aber doch viele feine Melodien, die sich im Gedächtnis festzusetzen verstehen, etwa in „Guardian’s Watch“ oder „The Navigator“.