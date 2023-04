Er gilt als einer der besten Blues-Gitarristen der Welt. Jetzt ist Joe Bonamassa auf Tournee und hat auch einen Live-Mitschnitt von 2022 dabei. Was darauf zu hören ist ...

Rostock. Wem beim Musikhören Gitarren wichtig sind, der kommt eigentlich an Joe Bonamassa nicht vorbei. Es ist einfach magisch, dem Virtuosen zu lauschen, und noch beeindruckender ist es mitunter, wenn man ihm dabei zusehen kann, wie seine Finger filigran über das Griffbrett flitzen. Diese Möglichkeit ergibt sich nun bei fünf Deutschland-Konzerten und außerdem ab sofort mit der Veröffentlichung „Tales of Time“ auch zuhause. Das ist der Mitschnitt eines Konzerts im faszinierenden Red Rocks Amphitheater in Colorado vom August 2022. Der CD-Version liegt ein Konzertfilm bei, wunderbar abgemischt für die Heimkinoanlage. Konserviert sind hier hauptsächlich Stücke von Bonamassas Nummer-1-Album „Time Clocks“ von 2021. In der Rostocker Stadthalle ist Joe Bonamassa am 28. April zu erleben. Wer dafür kein Ticket ergattern konnte, dem sei auf jeden Fall dieses Album ans Herz gelegt.