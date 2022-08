Schrille Outfits, legendäre Disco-Hits, Ost-West-Geschichte: Das Volkstheater Rostock bringt in der Halle 207 das Musical „Heat Wave“ auf die Bühne. Bei der Premiere am Samstag feierte das Publikum vor allem die Musik der 80er-Jahre.

Rostock. Es ist ein Musical, das die Musik der Achtzigerjahre feiert, also die aus der ersten Hälfte des Jahrzehnts. So beginnt „Heat Wave“ mit „People Are People“ (Depeche Mode), Pop-Klassiker wie „Material Girl“ (Madonna) oder „Radio Gaga“ (Queen) funktionieren bereits für sich, wie man bei der Premiere am Sonnabend am stetig mitwippenden Publikum sehen konnte.

Natürlich braucht so eine Playlist eine erzählerische Linie. Das Publikum wird ins (West-)Berlin des Jahres 1984 geschickt, wo sich vor „Gitti’s Imbiss“ die Berliner Kiezkultur abspielt. Da begegnen sich allerlei Freaks, die in den Tag hineinleben. Aber sie spüren kommende Veränderungen. Es ändert sich nicht nur Musik und die Mode, auch die Alltagssprache.