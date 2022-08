Schrille Outfits, legendäre Disco-Hits, Ost-West-Geschichte: Das Volkstheater Rostock bringt in der Halle 207 das Musical „Heat Wave“ auf die Bühne. Bei der Premiere am Samstag feierte das Publikum vor allem die Musik der 80er-Jahre.

Rostock. Es ist ein Musical, das die Musik der Achtzigerjahre feiert, also die aus der ersten Hälfte des Jahrzehnts. So beginnt „Heat Wave“ mit „People Are People“ (Depeche Mode), Pop-Klassiker wie „Material Girl“ (Madonna) oder „Radio Gaga“ (Queen) funktionieren bereits für sich, wie man bei der Premiere am Sonnabend am stetig mitwippenden Publikum sehen konnte.

Natürlich braucht so eine Playlist eine erzählerische Linie. Das Publikum wird ins (West-)Berlin des Jahres 1984 geschickt, wo sich vor „Gitti’s Imbiss“ die Berliner Kiezkultur abspielt. Da begegnen sich allerlei Freaks, die in den Tag hineinleben. Aber sie spüren kommende Veränderungen. Es ändert sich nicht nur Musik und die Mode, auch die Alltagssprache.

Begegnung am Kiosk

Am Imbiss begegnen sich auch Tina (Veronika Hörmann) und Jan (Bastian Inglin), die beiden haben Sympathie für einander. Tina will ihre Karriere als Modeschöpferin starten und bekommt von ihren neuen Freunden rund um den Imbiss jede Menge Unterstützung. Tinas Vorbild ist die etwas exaltierte Modemacherin Sybille von Heimwerth (Katharina Paul). Außerdem will sich Tina von ihrem strengen Elternhaus lösen.

Die Situation der deutschen Teilung wird zunächst nur angedeutet, schließlich ist es ein Besuch von Tina in (Ost-)Berlin, die ihre komplizierte Familiensituation erklärt. Das ist nicht nur ein melancholischer Kontrast im ansonsten fröhlichen Treiben, auf diese Weise wird auch der musikalische Brückenschlag zur Ost-Kultur möglich, was sich in Titeln wie „Mont Klamott“ (Silly) oder „Wie ein Fischlein unterm Eis“ (Karussell) zeigt.

Schrille Outfits

Vieles, was die damalige Zeitgeschichte hergibt, wird nur angerissen, so der Aufenthalt von Depeche Mode im Westteil der Stadt, deutlich ist dagegen ein Verweis auf die Aerobic-Kultur jener Zeit, musikalisch illustriert mit „Flashdance“ von Irene Cara. Spätestens an dieser Stelle wird auf der Bühne sichtbar, was Kostümbildnerin Andrea Eisensee für eine Arbeit geleistet hat, die zum Teil schrillen Outfits der Achtziger sind natürlich ein wichtiger Teil der damaligen Popkultur. An dieser Stelle bekommen auch die Mitglieder der Tanzcompagnie einen starken Auftritt.

Das Volkstheater Rostock bringt in der Halle 207 das Musical „Heat Wave“ auf die Bühne. © Quelle: Dorit Gätjen

Starker Auftritt von Mücke

Auch die Musiker, die Band um Keyboarder und musikalischen Leiter John R. Carlson serviert die Songs live mit zum Teil geänderten Arrangements, wobei vor allem die Bläser zusätzliche Schärfe ins Klangbild bringen. Die hoch oben in der Kulisse platzierten Musiker haben die Darsteller stets im Blick. Als cooler Performer zeigt sich übrigens Özgür Platte, der Mücke heißt, sich aber dann in Moskito umbenennt. Er hat nicht nur in der düsteren Phil-Collins-Nummer „In The Air Tonight“ einen starken Auftritt.

„Heat Wave“ wurde inszeniert von Stephan Brauer, der sich auf einen Text von Henrik Kuhlmann stützen konnte, gemeinsam entwickelten die beiden diese Geschichte, die den Geist jener Zeit einfängt. Es war die Balance zwischen der Aufbruchstimmung jener Ära und dem Umgang mit dem Drama einer zerschnittenen Stadt in einer geteilten Welt. Der Blick auf diese Zeit ist heute unbeschwerter, weil jeder weiß, dass dieser Zustand ein paar Jahre später beendet war. So ist auch ein leicht verklärender Blick möglich. Aber schon damals verband die Musik die Menschen in Ost und West.

Blick auf die Bühne in der Inszenierung von "Heat Wave". Das Musical feiert die Musik der 80er Jahre. © Quelle: Dorit Gätjen

Die Hauptrolle spielt die Musik

Die Hauptrolle spielt die Musik, so wirken Songs wie „Mad World“ (Tears for Fears), „Welcome To The Pleasuredome“ (Frankie Goes to Hollywod) oder „Tainted Love“ (Soft Cell) wie starke musikalische Erinnerungsschnipsel, angereichert durch schmissige Songs wie „Let’s Dance“ von David Bowie. Dass die Rockmusik der Achtziger ein partytauglicher Soundtrack ist, beweist auch „Jump“ von Van Halen. Dagegen ist „Purple Rain“ von Prince als definitive Rockballade ein Soundtrack für unglücklich Verliebte.

Doch die Hochstimmung bleibt. Der Gute-Laune-Song „The Heat Is On“, von Eagles-Sänger Glenn Frey 1984 für den Film „Beverly Hills Cop“ aufgenommen, stand offenbar Pate für den Musical-Titel. Die fiebrige Hitze der Achtziger wurde nicht nur auf der Bühne zelebriert, sie war in der gesamten Halle 207 auch körperlich zu spüren.