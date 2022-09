﻿Pure Handarbeit für besten Klang: Gitarrenbauer in MV

Gitarrenbauer sind Handwerker, Einzelkämpfer und Ästheten. Nur sechs ihrer Zunft gibt es im Nordosten. Sind ihre Auftraggeber gefüllt? Und was hat es mit der „Hochzeit“ in der Werkstatt auf sich?

Georg Pöschmann ist Gitarrenbauer in Rostock. Hier begutachtet er den Schaden an einem älteren Instruments.

Zarrentin / Rostock. An den Wänden hängen Feilen, Raspeln. Auf Regalen liegen Hobel, Sägen, Klemmzwingen. Leim und Lacke dürfen nicht fehlen. Auf dem Boden liegen Gitarrenkoffer.

Die Werkstätten von Gitarrenbauern sehen ähnlich, aber jeweils individuell aus. Sechs Gitarrenbauer gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Mehr nicht. Allen gemein ist: Bei ihnen gibt es nichts von der Stange.

„Mein Auftragsbuch ist für die kommenden zwölf Monate gefüllt“, sagt Veit Lätsch. Der 39-Jährige gelernte Zupfinstrumentenmacher lebt in einem Ortsteil von Zarrentin am Schaalsee. „Ich baue neue Gitarren, aber vor allem bin ich mit Reparaturen von defekten Instrumenten beschäftigt“, berichtet der gebürtige Grevesmühlener.

Veit Lätsch, Gitarrenbauer Zarrentin am Schaalsee, mit seiner neuen Harfengitarre mit sechs Spiel- und sechs Bass-Saiten. © Quelle: Klaus Amberger

Rund 100 Stunden Arbeit steckt in einem komplett neuen Saiteninstrument in einer einfachen Ausführung ohne Extras. „Jede Gitarre ist ein Unikat, weil die Kunden von Lübeck bis Rügen spezielle Wünsche mitbringen.“ Das betrifft die Materialien, die Farben, die Verzierungen. Gerade hält Veit Lätsch sein neuestes Auftragswerk in den Händen: eine sogenannte Harfengitarre mit sechs Spiel- und sechs Bass-Saiten.

Zupfinstrumentenmacher stammt aus dem Erzgebirge

In Rostock baut seit vier Jahren Georg Pöschmann in der ehemaligen Marmeladen-Bude RoKoMa Gitarren. Der 31-Jährige aus dem Erzgebirge war dreieinhalb Jahre in Europa auf der Walz und „hier an der See hat es mir am besten gefallen“. Auch er hat wie Veit Lätsch den Beruf des Zupfinstrumentenmachers im vogtländischen Klingenthal gelernt. „Ich arbeite für Profigitarristen wie für Hobbymusiker – die älteste Kundin war bislang 92 Jahre alt, die jüngsten sind Teenager“, erzählt Georg Pöschmann. Das erste Instrument, das er in Rostock gebaut hatte, war eine Zither für einen Kunden in Bayern. Alles Handarbeit. „Bei mir steht keine Maschine“, sagt der Gitarrenbauer, der sich selbst in einer Funk-Punk- und in einer Death-Metal-Band „austobt“.

Werkzeug des Gitarrenbauers Georg Pöschmann aus. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Fachleute auch für Zither, Ukulele & Co.

Zupfinstrumentenmacher können Gitarren und Bässe aller Art bauen, ob klassisch oder elektrisch. Sie kennen sich mit Laute, Zither, Balalaika und mit Harfen aus. Sie reparieren, bauen und restaurieren Mandolinen oder Ukulelen. Bei Georg Pöschmann hängt zum Beispiel auch ein Mandoloncello an der Wand. „Es gibt eine große Nachfrage“, sagt der Rostocker. „Die Corona-Zeit hat daran nichts geändert.“

Das sind unsere Gitarrenbauer in MV Florian Hellweg, Tessin, www.heartsguitar.de Roland Miesorski, Marlow (Ortsteil Kuhlrade), Tel. 0151 / 56 91 00 24 Georg Pöschmann, Rostock, www.gitarrenbau-rostock.de Alexandre Gletty, Liepen (bei Basedow), Tel. 0157 / 83 25 27 21 Veit Lätsch, Zarrentin am Schaalsee, www.laetsch-guitars.de David Brahm, Putbus (Rügen), www.gitarre-brahm.de

Spezialisten für optimale Resonanzgüte

Fichte und Zeder kommen als Hölzer ebenso zum Einsatz wie Ahorn, Palisander, Erle, Ebenholz oder Mahagoni, Cedro und Bubinga. „Teilweise habe ich mein Holz selbst geschlagen“, berichtet Georg Pöschmann. Manche Gitarrenbauer spezialisieren sich. Wie etwa der Franzose Alexandre Gletty (33), der in Liepen (westlich von Stavenhagen) seine Werkstatt hat und Gitarrenhälse aus Aluminium fertigt. Veit Lätsch, der noch einen Bachelor of Arts in Instrumentenbau in der Tasche hat, ist dagegen ein Experte für sogenanntes Thermoholz. „In einem speziellen Verfahren trockne und veredle ich Holz“, erläutert er. Dadurch werde das Holz trockener als bei der Lufttrocknung, was zu einer höheren Resonanzgüte führe – das Schwingungsverhalten werde besser.

Gitarren: Favoriten der Deutschen

Die Gitarre ist eines der beliebtesten Instrumente in Deutschland. Das Instrument ist vielseitig, sie kann preiswert oder mächtig teuer sein, sie ist solo ebenso erfolgreich wie als Begleitung, sie ist leicht zu transportieren, nimmt in Wohnungen nur wenig Platz weg. Die beliebtesten Instrumente für Frauen und Männer ab 16 Jahre sind Gitarre (vor allem bei Männern), Klavier (vor allem bei Frauen) sowie E-Piano, Keyboard und Synthesizer (vor allem bei Männern). Bei den unter 16-Jährigen liegt das Klavier an erster Stelle, es folgen die Blockflöte und die Gitarre. Das ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Musikinformationszentrums. Rund 16 Prozent aller Musizierenden in Deutschland spielen Gitarre (Umfrage des Branchenverbands Somm und des Marktforschungsunternehmens media control). Damit steht die Gitarre an der Spitze der beliebtheitsskala.

Instrumente aus MV weltweit unterwegs

Gitarrenbauer ist keine geschützte Berufsbezeichnung. „So darf sich jeder nennen“, erläutert Florian Hellweg aus Tessin. Jedoch wer Zupfinstrumentenbauer ist, habe das Handwerk richtig erlernt, so der 30-Jährige, der bereits seit 12 Jahren selbstständig ist und seine Gitarren in Europa und auch schon in den USA verkauft. Nur wer seine Instrumente spiele, sage er nicht, weil es nicht dürfe. Georg Pöschmann hat zum Beispiel für Musiker der Rostocker Band Les Bumms Boys gearbeitet. „Aber Namen sind für Gitarrenbauer nicht so wichtig, weil wir alle gleich behandeln, egal wer kommt“, sagt er.

Florian Hellweg, Gitarrenbauer aus Tessin bei Rostock, mit Hölzern für seine E-Gitarren. © Quelle: privat

Der besondere Moment: die „Hochzeit“

Das unterstreicht Veit Lätsch. „Wichtig ist für mich, dass das Instrument den Erwartungen der Kunden entspricht – dann kann ich es mit gutem Gewissen gehen lassen.“ Deshalb muss er sich bei der Arbeit stets konzentrieren. „Jeder Arbeitsgang muss sitzen“, erklärt der Hobbyangler. Ein besonderer Moment sei allerdings die „Hochzeit“. Der Moment, wenn bei einer Gitarre Decke, Boden und Zargen zusammenfinden und gleichsam heiraten.

Fachlich bleiben die Einzelkämpfer nicht stehen. „Wir tauschen uns beispielsweise bei Ausstellungen und Messen aus, netzwerken dort und haben Kontakt zum Fachpublikum“, berichtet Veit Lätsch. Einen stillen Wunsch hat er aber dennoch: „Schön wäre es, wenn wir sechs Gitarrenbauer in Mecklenburg-Vorpommern uns mal treffen könnten.“