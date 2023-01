Noch schnell gewinnen: OZ verlost 5x2 Tickets für die „Die 3 Highligen“-Jubiläumstour in Rostock

Stralsund: Mutmaßlicher Schokoladendieb zweimal an einem Tag erwischt

Die Polizei wurde am Montag zu zwei vereitelten Ladendiebstählen in Stralsunder Supermärkte gerufen. In beiden Fällen war das Diebesgut Schokolade, in beiden Fällen war es derselbe mutmaßliche Täter.