﻿Sie wollen nur spielen: Warum Amateur-Theatergruppen in MV großen Zulauf haben

Wer sich als Schauspieler ausprobieren will, hat an vielen Bühnen in Mecklenburg-Vorpommern Gelegenheit dazu: Das macht nicht nur Spaß: Vielerorts sind die Stücke der Amateure bereits fest im Spielplan integriert. Und für viele sind die Laienensembles der Anfang einer künstlerischen Karriere.

Rostock. Etwas schwierig ist es schon zu finden: Doch wer den Eingang im Hinterhof entdeckt und die Treppe hinter der Stahltür erklommen hat, steht im „Freigeistreich“ – der Wirkungsstätte der „Freigeister“. Seit 2010 bespielt die Amateur-Theatergruppe diverse Bühnen in der Hansestadt. Rund 15 Produktionen bringt das Ensemble pro Jahr auf die Bühne. „Dazu gehören klassische und moderne Stücke, die wir neu interpretieren, aber auch selbst geschriebene Werke“, sagt Leiter Christof Lange. Für ihre sozialkritischen Inhalte wurde die Theatergruppe schon mehrfach ausgezeichnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leiter der Rostocker „Freigeister“: „Ich möchte, dass die Leute für etwas brennen“

Die Idee, eine eigene Theatergruppe zu gründen, kam Lange 2010 nach einem Kinofilm. „Ich war enttäuscht von der Handlung und habe gedacht, ich mache einfach ein eigenes Stück draus“, erinnert er sich und lacht.

Damals startete er mit einer 18-köpfigen Truppe, die inzwischen auf rund 100 aktive Mitglieder angewachsen ist. Von 13 bis 60 Jahre reicht das Altersspektrum. Einbringen kann sich jeder: „Es geht nicht darum, ob man talentiert ist oder nicht – ich möchte, dass die Leute für etwas brennen“, so Lange. Das gilt auch für den Rostocker, der sich nach einem Schauspielstudium in Berlin gegen eine eigene Schauspielkarriere und für die Arbeit mit den „Freigeistern“ entschied.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereut habe er diese Entscheidung nie: „Es ist schön zu sehen, was wir hier in all den Jahren geschaffen haben“, sagt der 35-Jährige. Für einige sei es der Einstieg in ein Schauspielstudium oder einen Bühnenberuf, für andere eine Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren und Grenzen auszuloten.

Was alle eint, ist die Freude am gemeinsamen Spiel. „Es ist ein tolles Gefühl, auf der Bühne zu stehen und gemeinsam etwas Großes zu erschaffen“, sagt der 20-jährige Moritz Freitag, der seit einem Jahr zu den „Freigeistern“ gehört. Für Isabel Weiß ist die Theatergruppe nach acht Jahren fast Familie geworden. „Hier wurde ich in einer schwierigen Zeit aufgefangen und habe mich in die Bühne verliebt. Ohne die Freigeister wäre ich heute nicht das, was ich bin“, sagt die 21-Jährige.

94-Jährige: „Solange die Leute mich sehen wollen, spiele ich weiter“

Die Bühne hat auch das Leben von Helga Wienhöfer geprägt: Nach einer Karriere als Schauspielerin habe sie sich im Rentenalter erneut fürs Theaterspielen entschieden – diesmal bei den Amateuren. „Ich bin zum Casting beim Barther Amateurensemble gegangen und habe gleich eine große Rolle gekriegt“, freut sich Wienhöfer. Das war vor mehr als 20 Jahren. Ans Aufhören denkt die 94-Jährige, die regelmäßig auf der Bühne steht, noch lange nicht: „Solange mich die Leute sehen wollen, spiele ich weiter“, sagt Wienhöfer, die aktuell in der Krimikomödie „Leiche auf Abwegen“ eine Hobbydetektivin mimt. „Ich freue mich, wenn ich spielen kann – Theater ist mein Leben“, sie.

Stücke der Laienschauspieler fester Bestandteil des Spielplans

Insgesamt sieben Laienensembles mit 24 Erwachsenen und 54 Kindern und Jugendlichen gibt es aktuell an der Vorpommerschen Landesbühne. Dazu zählen „Die Peenebrenner“, die neben dem Silvesterstück in Anklam das Open-Air-Spektakel „Die Peene brennt“ mitgestalten, die „Barther Theatermäuse“, die ab dem 15. April mit dem Stück „Bühne frei – jetzt kommen wir“ zu sehen sind, das „Barther Jugendensemble“, das am 6. April mit der Inszenierung „Diener keiner Herren“ Premiere feiert, das Anklamer Ensemble „Kinderland“ sowie das Anklamer Schülerensemble „Imago“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Alle Stücke der Amateurensembles sind fester Bestandteil unseres Spielplans“, sagt Sprecherin Martina Krüger. Der Zulauf sei unterschiedlich, dennoch habe man zumindest in Barth keine Nachwuchssorgen: „Wer für die Theatermäuse zu alt ist, wechselt zum Barther Jugendensemble und von dort zum Barther Amateurensemble“, sagt Krüger und lacht.

Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin: „Zulauf ist enorm gestiegen“

Ähnliches gilt auch für das Mecklenburgische Staatstheater, wo sich in acht Amateurensembles an zwei Standorten rund 95 Theaterbegeisterte zwischen 10 und 80 Jahren engagieren. Zurzeit laufen die Proben für die gemeinsame Produktion „Ein Sommernachtstraum“, die am 17. und 18. Juni zu sehen ist. „Der Zulauf ist enorm gestiegen“, sagt Sprecherin Franziska Pergande. Zurzeit stünden mehr als 20 Kinder auf der Warteliste für den so genannten „Starter Club“.

Lesen Sie auch

Darüber freut sich auch Theaterpädagogin Tina Kobal: „Die Theatergruppe ist ein Raum zur Selbstentfaltung, eine kreative Ausdrucksmöglichkeit, ein Ventil und Ausgleich zur aktuellen Lebensrealität“, so Kobal. Durch das gemeinsame Spiel würden Empathie gefördert und gruppendynamische Prozesse angeregt. „Diese Fähigkeiten nehmen die Teilnehmenden auch mit in ihren Alltag.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Volkstheater: Jugendliche probieren sich auf der Bühne aus

Auch am Theater Vorpommern stehen in dem Stück „Hexenjagd“ zurzeit neun junge Statistinnen mit dem Ensemble auf der Bühne. Am Rostocker Volkstheater laufen nach den Musicals „Fame“ und „Spring Awakening“ die Proben für „Herr der Fliegen“, das am 11. Mai Premiere hat. Es ist das dritte partizipative Projekt, bei dem Jugendliche sich auf der Bühne ausprobieren können. Für Intendant Ralph Reichel ein guter Weg, um junge Menschen ans Theater heranzuführen: „Viele Jugendliche, die dabei mitgewirkt haben, spielen heute Amateurtheater oder haben ein künstlerisches Studium begonnen.“