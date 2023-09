Das Klanghaus in Ilow ist für manche Musiker ein ganz besonderer Ort: Viele mitglieder des Chors Popchorn Reloaded und auch ihr Chorleiter Frank Genkinger waren schon bei der Eröffnung vor 16 Jaren dabei. Genkinger bringt am Sonnabend auch seine neue Band mit.

Ilow. Das Klanghaus Ilow bekommt am Sonnabend musikalischen Besuch aus Rostock: Zunächst ist die Gruppe Field an der Reihe: Die fünf Musiker haben jeder für sich bereits viele musikalische Gebiete bereist. In der relativ jungen Band lassen sie nun ihre Ideen zusammenfließen. Das Ergebnis ist ein kraftvoller Sound, der nach Funk, Jazz und Rock klingt. Gesungen wird mehrstimmig englisch oder französisch, manche Stücke sind auch instrumental.