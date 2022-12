﻿13 Jahre Vorfreude auf „Avatar 2“: Das sagen die ersten Besucher nach der Premiere in MV

Mit atemberaubenden Spezialeffekten begeisterte der Blockbuster „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ 2009 ein Millionenpublikum. Nun steht der Nachfolger „Avatar – The Way of Water“ in den Startlöchern. Am Premieretag standen tausende Menschen Schlange, um das dreistündige Science-Fiction-Epos zu sehen. Wir waren in Rostock dabei.

