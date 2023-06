﻿„Wie ein Traum“: Tausende Fans feiern Song-Klassiker von Cat Stevens in Berlin

Berlin/Rostock. Für Kirsten Köhn (66) aus Rostock ist diese Musiklegende eine Reise nach Berlin wert gewesen: Cat Stevens alias Yusuf spielte am Montagabend in der Zitadelle in Berlin-Spandau.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich Cat Stevens mal live sehen würde. Es war wie ein Traum“, so Kirsten Köhn über das Freiluft-Konzerterlebnis und den Umstand, dass sie nach so vielen Jahren mal diesen Star live sehen würde.

Für Kirsten Köhn war es ein Erlebnis, Cat Stevens einmal live zu erleben. © Quelle: Ove Arscholl

5000 Besucher bei Cat Stevens in Berlin-Spandau

Es war das erste von zwei Deutschlandkonzerten des Künstlers, der heute 74 ist. Über 5000 Besucher waren gekommen, um die Legende zu sehen. Denn ein rundes Jahrzehnt – von Ende der Sechziger bis Ende der Siebziger – war Cat Stevens mit zahlreichen Hits omnipräsent. So konnte er auch in Berlin auf ein verständnisinniges Publikum zählen.

Mehr als 5000 Menschen waren in die Zitadelle gekommen, um Cat Stevens live zu erleben. © Quelle: Ove Arscholl

Ende der Siebziger war Cat Stevens nach einem religiösen Erweckungserlebnis zum Islam konvertiert und nannte sich seitdem Yusuf Islam. Damit verbunden war auch sein Rückzug aus dem Musikgeschäft. Unter dem Namen Yusuf startete er 2006 ein musikalisches Comeback, mittlerweile hat er diesen Namen wieder mit Cat Stevens kombiniert, wohl auch aus Marketinggründen.

Legendäre Songs zwischen Folk und Softrock

Auf der Bühne hatte Cat Stevens eine international besetzte Band, die ihn mit viel Gefühl unterstützte. Die Liste der Cat-Stevens-Oldies ist lang und auch legendär, wie sich in Berlin zeigte. Viele der alten zwischen Folk und Softrock angesiedelten Songs spielte der Künstler, dabei waren legendäre Nummern, wie „Hard Headed Woman“, „The First Cut Is The Deepest“, „Oh Very Young“, „The Wind“, „Peace Train“ oder „Wild World“. Dass diese Songs allesamt Klassiker sind, war den Anwesenden sehr wohl bewusst, das Publikum schwelgte in diesem Konzert in den Hymnen der Siebziger.

Magische Momente an einem warmen Frühlingsabend

Dabei gab es im Programm auch zwei bewegende Coverversionen, das waren „Here Comes The Sun“ von den Beatles und „Don’t Let Me Be Misunderstood“ von Nina Simone. Es war in diesen Momenten auch rührend, zu sehen, wie sich ein Star vor anderen Idolen verbeugte. Auch seine frühe Erfolgssingle „Matthew & Son“ spielte der Musiker in Berlin und erwähnte, dass diesem Song der Weg an die Chartspitze damals nur von der Band The Monkees versperrt wurde.

Einer der Höhepunkte des Abends war der romantische Song „Morning has Broken“, der mit der Klavierbegleitung absolute Magie verströmte und vom Publikum innig mitgesungen wurde. Das war auch ganz im Sinne eines anderen Titels von Cat Stevens, der ebenfalls in Berlin zu hören war: „If You Want To Sing Out“ – diese Mitsing-Aufforderung wurde gern angenommen.

Der Musiker Cat Stevens alias Yusuf hat das Publikum zum Schwärmen und Lachen gebracht. © Quelle: Ove Arscholl

Cat Stevens bietet in Berlin ein Best-of-Programm

Das Berliner Konzert war also eine Reise in die Vergangenheit, ein preiswürdiges Best-of-Programm, kombiniert mit neuen Songs. Zu den letzteren zählte zum Beispiel der Titel „Pagan Run“ vom neuen Album des Musikers, das am Freitag erscheint und ein bisschen beworben werden sollte. Sehr bescheiden und fast entschuldigend präsentierte der Musiker seine neuen Songs, dann auch mit dem Zusatz: „Bitte geht nicht weg!“

Zu spät angefangen – zu früh zu Ende

Natürlich ging niemand. Auf dem Konzertareal verbreitete sich ein bisschen Hippie-Stimmung, die Leute schwelgten am warmen Frühlingsabend mit dieser unvergänglichen Musik. „Die Stimmung war toll bei dem Konzert“, sagte auch Kirsten Köhn hinterher. Es gab für sie viele Höhepunkte: „Bei ‚Moonshadow‘ hab ich das Handy weggelegt und nur noch genossen“, sagte die Warnemünderin.

Es gab nur wenige Kritikpunkte, doch der verspätete Konzertbeginn störte auch Kirsten Köhn. Und das Konzert habe zu schnell ein Ende gefunden. „Etwas mehr als 80 Minuten hätten es ruhig sein können“, so Kirsten Köhn. Dazwischen aber sei es traumhaft gewesen.

