Freizeit

Feste, Konzerte, Sport: Das ist am Wochenende in Rostock und Warnemünde los

Ob im Ostseestadion, im Iga-Park, am Theater oder am Warnemünder Strand: Am Freitag, Samstag und Sonntag (22. bis 24. September 2023) können Ostsee-Urlauber und Einheimische viel erleben. Unsere Tipps für Veranstaltungen in Rostock, die sich lohnen – besonders für Familien mit Kindern.