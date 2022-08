Nach der Hälfte des Festspielsommers 2022 ziehen die Festspiele MV eine positive Halbzeitbilanz. Allerdings: Bis zum Abschlusskonzert am 18. September in Wismar stehen noch zahlreiche Höhepunkte auf dem Programm. Eine Übersicht.

Rostock. Nach der Hälfte des Festspielsommers ziehen die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern eine positive Halbzeitbilanz: „Den Festspielsommer 2022 empfinden wir bisher als einen geglückten Neuanfang nach den Einschränkungen der Vergangenheit“, zeigte sich Intendantin Ursula Haselböck zufrieden. Allein zum „Kleinen Fest im großen Park“ in Ludwigslust kamen am vergangenen Wochenende rund 12 100 Besucher. Bis zum Abschlusskonzert am 18. September in der St.-Georgen-Kirche in Wismar mit dem NDR-Elbphilharmonie-Orchester unter dem lettischen Dirigenten Andris Poga stehen für die Besucher zahlreiche weitere Höhepunkte auf dem Programm.

Am 9. und 10. September bewegen sich die Festspiele MV mit der Mecklenburgischen Staatskapelle (Foto) sowie diversen Künstlern musikalisch durch die Landeshauptstadt, wo sie unter anderem Station im Staatstheater machen. © Quelle: Silke Winkler

Wie viele Besucher kamen bisher?

Im – nach zwei Jahren – ersten Festspielsommer ohne Einschränkungen verzeichneten die Festspiele MV bisher insgesamt rund 37 100 Besucher sowie neun ausverkaufte Veranstaltungen. Wie zuvor von den Festspielen prognostiziert, liegen die Zahlen deutlich unter denen von 2019: Im letzten Festspielsommer ohne Einschränkungen waren es zur Halbzeit 40 000 Gäste und 44 ausverkaufte Veranstaltungen. „Dass so viele Menschen an den Tages- und Abendkassen noch kurzfristig Konzertkarten erwerben, empfinden wir dennoch als ein positives Signal für die Zukunft der Livekonzerte“, zeigte sich Haselböck dennoch optimistisch.

Welche Highlights kommen noch?

Zu den kommenden Höhepunkten in den verbleibenden knapp sechs Wochen gehört unter anderem das traditionsreichste Open-Air-Konzert der Festspiele MV, das am 13. August im Schlosspark von Schloss Bothmer (Landkreis Nordwestmecklenburg) stattfindet. Zu hören sein werden die Kammerakademie Potsdam sowie weitere prominente Musiker unter Leitung von Dirigent Emmanuel Tjeknavorian. Umrahmt wird der Konzertabend mit Picknick und abschließendem Feuerwerk.

Mit einer Kombination aus Rap und Klassik steht Ende August ein weiteres spannendes Format auf dem Programm: Dann ist der deutscher Rapper und Singer-Songwriter Max Herre gemeinsam mit dem Kammerensemble Mikis Takeover! Ensemble zu Gast in Schwerin (26. August Freilichtbühne) und Torgelow (28. August Eisengießerei), wo klassische Klangwelten mit der Moderne verschmelzen. Mit der NDR-Bigband und dem kubanischen Jazzpianisten Omar Sosa, steht ein weiteres Konzert-Highlight an (31. August im Kloster Dargun). Am 9. und 10. September bewegen sich die Festspiele MV mit dem Jugendsinfonieorchester, der Mecklenburgischen Staatskapelle sowie diversen Künstlern musikalisch durch die Landeshauptstadt, wo sie unter anderem Station im Staatstheater, im Schloss und in der Innenstadt machen.

Zu Gast bei den Festspielen MV: Der kubanische Jazzpianist Omar Sosa tritt am 31. August im Kloster Dargun mit der NDR-Bigband auf © Quelle: JAVIER GARCIA

Was ist zur Hanse Sail geplant?

Auch der Start der diesjährigen Hanse Sail wird festlich: Zum Auftakt am heutigen Mittwoch trifft die Industrieromantik der ehemaligen Rostocker Neptunwerft auf die Musiker der Jungen Norddeutschen Philharmonie unter der Leitung von Dirigent Felix Mildenberger, die gemeinsam mit der russischen Cellistin Anastasia Kobekina Schostakowitschs Cellokonzert sowie Mahlers unvollendete Sinfonie Nr. 10 zum Besten geben (Start 19 Uhr, Halle 207). Einen Tag später, am 11. August, wird das Programm in der Scheune des Gutshofes in Niendorf auf der Insel Poel wiederholt.

Kombi aus Rap und Klassik: Rapper Max Herre ist gemeinsam mit dem Kammerensemble Mikis Takeover! Ensemble zu Gast bei den Festspielen MV in Schwerin (26. August Freilichtbühne) und Torgelow (28. August Eisengießerei), wo klassische Klangwelten mit der Moderne verschmelzen © Quelle: Christian Amouzou

Für welche Veranstaltungen gibt es noch Tickets?

Für nahezu alle Konzerte (ausgenommen der Konzerte mit Geiger Daniel Hope am 31. August in Anklam, am 1. September in Schwerin und am 2. September in Rostock) sind noch Karten erhältlich. Diese gibt es im Ticketshop der Festspiele, unter www.festspiele-mv.de, per E-Mail an kartenservice@festspiele-mv.de, telefonisch unter 0385 / 591 85 85 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.