﻿Goethes „Urfaust“ am Volkstheater Rostock: Am Ende erwartet die Besucher eine Überraschung

Rostock. Heinrichs Rausch und Gretchens Tod: Die Geschichte von Verführung und Liebe, von ungewollter Schwangerschaft und deren gesellschaftlicher Ächtung, von Kindsmord und dessen Sanktionierung mit der Todesstrafe. Goethes „Urfaust“ hatte am Samstag im Rostocker Ateliertheater Premiere.

In der Inszenierung der polnisch-deutschen Regisseurin Joanna Lewicka (43) läuft Margarete als Reinigungskraft bei der Arbeit dem heftig verkaterten Heinrich Faust übern Weg. Der hat eine Zechtour mit Mephisto hinter sich, die statt Goethes Getränke-Hokuspokus in Auerbachs Keller einen mikrophon-verstärkten Stammtisch mit heute üblichem medialem Polit-Blabla bietet: Extremer könnte der Gegensatz zur folgenden Gretchen-Tragödie nicht sein.

Weitere Vorstellungen Weitere Termine für die Aufführung „Urfaust“ am Rostocker Volkstheater (Patriotischer Weg 33) sind am 1. und 6. sowie am 14. Oktober jeweils um 20 Uhr im Ateliertheater geplant. Karten gibt es unter: www.volkstheater-rostock.de

„Urfaust“ am Volkstheater Rostock differenziert bei Schuldfrage

Überhaupt Faust (Jan Viethen): Der Juniorprofessor beginnt seinen Trip schon in der Studierstube, zunächst als Ego-Trip. Frustriert ist er darüber, „dass wir nichts wissen können“ – was, wie wir wissen können, Sokrates einst zur Weisheit führte. Aber der Stubengelehrte Faust pfeift sich stattdessen, in würdevoller bürgerlicher Pose, halluzinative Mittelchen ein, mehrfache Dosis, und ruft dazu nach neuen (alten) Geistern.

Jan Viethen als Heinrich Faust: Er ruft nach den Geistern – und sie kommen, gespielt von Katharina Paul. © Quelle: Mirco Dalchow

Das Schicksal sendet ihm Frauen: Alle Geister spielt Katharina Paul. Mit der nein-sagenden Stimme zuerst, dann kommt sie als Erdgeist beeindruckend geschmeidig auf die Bühne gekrabbelt und ist dort plötzlich Mephisto. Den gibt sie mit zynischen Posen und neugierig strahlenden Blicken, aber zurückhaltend, was die komödiantische Potenz der Rolle betrifft. Soll wohl heißen: Im Zentrum steht Margarete.

Katharina Paul – hier mit Jan Viethen als Faust – spielt im „Urfaust“ am Rostocker Volkstheater gleich mehrere Rollen. © Quelle: Mirco Dalchow

Irina Kurbanova verkörpert ein interessantes Gretchen. Die junge Frau ist auch hier fromm (Gretchenfrage), aber auf selbstbewusste Weise. Was sie mit Faust erlebt, ist keine platte MeToo-Geschichte der Art „Hat er oder hat er nicht?“. Zwar gibt es ein Machtgefälle der Verführung (Faust benutzt Mephisto), aber sichtbar wird ebenso Gretchens große und berührende Sehnsucht. Und wenn es ans Küssen geht, ist sie es, die sich den ersten Kuss vom zögernden Mann nimmt. Was weder Faust entlastet noch bedeutet, Margarete sei selbst schuld, aber: Es ist komplizierter.

Irina Kurbanova spielt in Goethes „Urfaust“ ein interessantes Gretchen. © Quelle: Mirco Dalchow

Wutrede von Gretchen am Ende des „Urfaust“ in Rostock

Das Bestehen auf Differenziertheit gelingt durch einen insgesamt ruhigen Spielfluss. Links vom Publikum sichtbar arbeiten Musiker und Techniker, auf der Bühne vier Schauspieler, der vierte ist Joshua Walton. Das Ganze ist eine Art meditative Performance. Sie mischt Interessantes mit Simplem, sehr einfaches geradliniges Schauspiel mit Videohintergrund über menschliche Zustände, eine langsame Handlung mit teils unterschwellig treibendem Soundtrack und Popgesang.

Das Schauspiel der Darsteller – hier Jan Viethen als Faust und Katharina Paul als Mephisto – wird unterstützt durch Videos im Hintergrund. © Quelle: Thomas Ulrich

Am Ende ein überraschender Einschub. Gretchen spricht eine Wutrede: Die Männer, Egoisten allesamt, seien schuld an allem Elend, die haben das Geld erfunden, um ihre Macht zu sichern und so weiter. Bei derart naivem Zorn schüttelt man selbst als Sympathisant der Emanzipation den Kopf. Aber Vorsicht beim Kopfschütteln! Laurie Penny schrieb in ihrer „Bitch Doktrin“ über ihre Zeit als „wütende Feministin“: „Der Feminismus rettete mir das Leben.“ Wenn das also hilft?

Schweigen zum „Goethe-Tabu“ am Volkstheater Rostock

Gretchen allerdings hilft es nicht. Sie ist das Opfer. Am Ende heißt es (Mephisto): „Sie ist gerichtet!“ Über 20 Jahre später ergänzte Goethe im „Faust I“ mit einer „Stimme von oben“: „Ist gerettet!“ Aber zuvor versagte er in dieser Frage kläglich: Als in Weimar 1783 die Kindsmörderin Johanna Catharina Höhn hingerichtet wurde, wollte Herzog Carl August die Strafe mildern, doch seine drei Geheimräte, darunter Goethe, stimmten für die Beibehaltung der Todesstrafe.

Seit 100 Jahren ist der Fall bekannt und wird verdrängt. Auch das aktuelle Rostocker Programm schweigt zu diesem „Goethe-Tabu“: mittlerweile unverzeihlich.

