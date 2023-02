Plastiken und Grafiken: Ernst Barlachs „Facetten der Liebe“ in Güstrow

Störtebeker, Vineta und Co: So schön wird der Open-Air-Sommer in MV

Die OZ verrät, was Besucher in diesem Jahr bei den Störtebeker-Festspielen in Ralswiek, den Schlossfestspielen in Schwerin, den Vineta-Festspielen in Zinnowitz und weiteren Open-Airs erwartet, wann es losgeht und wo es Karten gibt.