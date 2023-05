﻿„Gute Frage“ kommt nach MV: Wie oft haben Sie keine Antwort, Herr Hoëcker und Herr Boning?

Schönhof bei Grevesmühlen

Café-Betreiber kaufen marodes Herrenhaus in Mecklenburg: Warum tun sie sich das an?

Zwei Männer aus Bad Oldesloe haben das baufällige Herrenhaus in Schönhof (Kreis Nordwestmecklenburg) erworben. Wahrscheinlich müssen sie eine siebenstellige Summe investieren. Wie es in dem Haus von 1750 aussieht und was die neuen Eigentümer damit vorhaben.