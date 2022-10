﻿HMT Rostock: „Der Liebestrank“ ein aufgefrischter Klassiker der Opernliteratur

„Kids in America“, „Cambodia“ und „View from a Bridge“ sind nur einige der großen Hits, die Kim Wilde zur Pop-Ikone der 80er gemacht haben. Am 20. Oktober tritt sie anlässlich ihrer Deutschland-Tour in Rostock auf. Vorab plaudert sie aus dem Nähkätschen und verrät, ob sie David Bowie oder Michael Jackson sympathischer empfand.