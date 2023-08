﻿Johannes Oerding verzückt 6000 Fans im Rostocker Iga-Park – und hat viel zu erzählen

Rostock. Mit dem energiegeladenen Song „Nicht genug“ ist Johannes Oerding in den Abend eingestiegen – das war nicht nur ein Blick ins Innenleben eines Stars, auch eine Liebeserklärung ans Publikum. Über 6000 Besucher waren am Samstagabend in den Rostocker Iga-Park gekommen, um den Hamburger Musiker mit seiner Band zu erleben.

Oerding erinnerte sich auf der Bühne an seine zahlreichen Konzerte in Rostock, nicht nur an das vor zwei Jahren im Iga-Park, auch die Anfänge im Mau-Club oder auf der Hanse Sail.

Johannes Oerding hat in guten Draht zum Rostocker Publikum

Von der ersten Minute hatte Johannes Oerding einen guten Draht zum Publikum, erzählte so viel, dass im Laufe des Abends manchmal die Songs in den Hintergrund gerieten. Einem Pärchen, das von Rügen angereist war, spendierte Oerding spontan einen Hotelaufenthalt in Rostock. Das war ein unerwartetes Geschenk für Anne und Lukas. Letzterer musste dafür allerdings im Song „So schön“ mitsingen.

Konzert im Iga-Park: Oerding durchläuft seine sieben Alben

Musikalisch ging es im Laufe des Abends durch die sieben Alben von Johannes Oerding – Titel wie „Porzellan“, „Tick Tack“ oder „Hundert Leben“ nahmen das Publikum mit. Der Deutschrock wurde zuweilen etwas funky – so wie in „Nie wieder Alkohol“. Bei diesem Song überreichte Oerding seinem Tastenmann Kai Lindner ein tragbares Keyboard, das (angeblich) von Dieter Bohlen stammte.

Zwischendurch stellte Oerding seine Band vor und würdigte ausführlich seine Mitmusiker. Und immer wieder der Kontakt zum Publikum: Auf Fanwunsch (von Maria aus Lübeck) servierte Oerding auf die Schnelle zwei Akustikstücke.

Johannes Oerding hat Pause nach der Tour angekündigt

Mit einem Sieben-Titel-Medley aus seinen erschienenen Alben („Die Tage werden anders sein“, „Boxer“, „Ich wär so gern wie du“, „Jemanden wie dich“, „Plötzlich perfekt“, „Love Me Tinder“, „All In“) zog Oerding eine persönliche Zwischenbilanz. Das fühlte sich wie eine Karriererückschau in der Mitte des Lebens an. Denn der 41-Jährige will nach dieser Tour eine kleine Pause einlegen, wie er der OSTSEE-ZEITUNG vorher gesagt hatte.

Zwischendurch hielt Oerding immer wieder kleine Ansprachen, die allerdings auch das Tempo aus dem Konzert rausnahmen. Johannes Oerding reizte die mögliche Auftrittszeit im Rostocker Iga-Park bis 22.30 Uhr aus – in vorher beantragten Ausnahmen kann es auch länger als bis 22 Uhr gehen. Der Musiker beschloss den Abend genauso emotional, wie er ihn begonnen hatte.

