﻿Status Quo kommen nach MV: „Ich fühle mich in Deutschland zu Hause“

Status Quo zählen zu den ältesten aktiven Rockbands der Welt. Vor 60 Jahren gegründet, gehen sie immer noch auf Tour – und kommen auch nach MV. Im Interview verrät Frontmann Francis Rossi, was er an Deutschland liebt.

Die britische Rockband Status Quo um Frontmann Francis Rossi (M.) tritt am 15. November 2022 in der Rostocker Stadthalle auf.

Rostock. Am 16. September erscheint „Quo’ing In – The Best of the Noughties“. Ein Album mit den besten Status-Quo-Hits der letzten 20 Jahre. So erfährt auch die jüngste Schaffensperiode der inzwischen 60 Jahre alten Band eine Würdigung – und enthält dennoch ein paar altbekannte Stücke aus dem vorigen Jahrhundert. Frontmann und Gründungsmitglied Francis Rossi spricht im Interview über das Album, den Brexit und die Zukunft der Musik.

Wie hat Status Quo Corona erlebt?

Das war ein Schock für alle, weil wir nicht mehr arbeiten konnten. Aber dann hat es auch dazu geführt, dass ich ein bisschen runtergefahren bin. Das war sehr erholsam und gar nicht so einfach, jetzt wieder zu proben anzufangen. Wir haben zwei Wochen lang zu Hause vor dem Fernseher geprobt – die anderen Jungs aus der Band auch – und das war wirklich hart, körperlich. Ich habe zwar schon immer gesagt, dass Status Quo eine sehr körperliche Band ist, aber mir ist jetzt erst klar geworden, in welchem Maße. Du brauchst wirklich Ausdauer und Lungenkapazität.

Status-Quo-Sänger: „Ich liebe es, in dieser Band zu sein“

Aber jetzt, da wir wieder angefangen haben, finde ich es großartig. Ich liebe es, in dieser Band zu sein. Ich kann es gar nicht beschreiben – es kommen so viele Sachen zusammen. Ricks Tod ist nun schon wieder ein paar Jahre her, Richie ist seitdem dabei, dann kamen diese zwei Jahre Pause. Und ich merke jetzt, wie sehr einen diese Band belohnt – irgendwas passiert da auf dieser Bühne, dass man immer wieder sagt – los, lass uns noch ein Konzert spielen. (Anmerkung der Redaktion: Gitarrist Rick Parfitt starb Ende 2016. Ihm folgte Richie Malone nach.)

Die Status-Quo-Gitarristen Richie Malone (l.) und Francis Rossi spielen bereits seit 2016 zusammen in der Band. © Quelle: Ove Arscholl

Hast du in den zwei Jahren mal übers Aufhören nachgedacht?

Ja. Immer mal wieder. Ich bin ja mit 73 auch ein alter Mann. Manchmal denke ich – ach, ich bin doch erst 73. Aber dann fühle ich mich wieder müde, denn ich bin doch schon 73. Und dann diese Welt, in der wir leben, nach der Pandemie und nach diesem verdammten Brexit. All diese Dinge haben die Welt des Rock ’n’ Roll verändert.

Aktuell fühlt es sich einfach nur gut an, dass ich es noch machen kann. In zwei Jahren denke ich vielleicht, hätte ich mal lieber damals schon aufgehört. Und dann denke ich: ach komm, noch ein Jahr. Wenn ich mich selbst von außen betrachten könnte, würde ich sicher denken: was für ein Idiot. Weißt Du was? Wenn ich mit Leuten am Telefon über Facetime spreche, muss ich immer dran denken, es möglichst hochzuhalten, damit man nicht die schlaffe Haut unter meinem Kinn sieht. (lacht)

Francis Rossi vermutet: Viele sind mit Wut zur Wahl gegangen

Wie verändert der Brexit den Rock ’n’ Roll?

Oh, da muss ich vorsichtig sein. Das ist, als wenn man was über Religion oder Politik sagt. Als es damals um die Abstimmung ging, sind viele Leute, die ich kenne, gar nicht hingegangen, weil sich niemand vorstellen konnte, dass wir tatsächlich die EU verlassen. Und dann kam es doch so. Offenbar sind Leute mit Wut zur Wahl gegangen, wegen Migrationsproblemen – oder was weiß ich mit welcher bescheuerten Ausrede. Sie wollten sich von Europa nichts vorschreiben lassen. Sie wollten sich lieber alles aus Westminster vorschreiben lassen.

Die Idee, dass wir nicht mehr alle zusammen sind, sondern anfangen, uns wieder zu entzweien, das ist doch nicht die Lösung. Jetzt haben wir wieder Grenzen, alles wird teurer, dann haben wir auch noch diesen Krieg. Das ist doch scheiße. Zum Glück haben wir so viel Spaß am Spielen. Wir haben kurz drüber nachgedacht, nur noch in England zu touren. Aber wir spielen einfach zu gern in Deutschland, den Niederlanden, überall …

Das ist alles schwieriger geworden?

Ja, viel schwerer. Je älter du wirst, umso anstrengender wird das Reisen sowieso. Und dann kommt jetzt so viel Zeug dazu. So viele Flüge werden gestrichen. Also fahren wir wieder Bus. Alles kommt uns irgendwie in die Quere. Dass wir Europa verlassen haben, ist unsere eigene Schuld.

Erst Brexit, dann Corona und der Krieg

Aber dann kommt noch Corona dazu und dieser merkwürdige kleine Russe, der seine Grenzen ausweiten muss. Das muss man sich mal vorstellen, da ist ein Typ, der seine Armee mit Panzern rumfahren und andere Leute umbringen lässt wie im letzten Jahrhundert. Wir hatten doch alle gehofft, dass das alles Vergangenheit ist. Offenbar ein Irrtum. Es ist eine wirklich verrückte Welt geworden. Traurig.

Gitarrist Rick Parfitt (l.) starb Ende 2016. © Quelle: Ove Arscholl

Kommen wir zur Musik – offenbar warst du in den Archiven und hast das neue Album „The Best of the Noughties“ genannt. Eine Zusammenstellung aus Quo-Songs der vergangenen 20 Jahre. Warum?

Ach, das ist doch ein großartiger Titel für den Katalog. Der Chef unseres Labels, Max Vaccaro, schlug das vor. Und ich dachte, okay – wenn er denkt, dass das gut ist. Und dann fragte er, ob ich die Titel aussuchen will – und ich sagte: „Nein, Du suchst die Titel aus“. Und dann mache ich vielleicht ein oder zwei Anmerkungen. Und so ist das Ding entstanden. Und ich war damals dabei, für ein paar Fernsehauftritte „Rockin’ all over the World“, „Caroline“ und „Paper Plane“ neu aufzunehmen. Und die haben es dann auch auf das Album geschafft – als neue Versionen, die nah am Original sind, aber von der aktuellen Band eingespielt.

Da sind auch Zusammenarbeiten mit Brian May und den Beach Boys dabei – wie kam es dazu?

Es gab so eine Periode, wo alle – von Metallica bis Paul McCartney – irgendwelche Cover-Alben aufgenommen haben. Als wenn wir alle nicht so richtig was mit uns anzufangen wussten. Wir hatten damals in Berlin einen Auftritt mit den Beach Boys und Charles Aznavour, und das funktionierte sehr schön. Unser Manager kam mit denen ins Gespräch und schlug vor, einen Beach-Boys-Song aufzunehmen. Und wir hatten mehrere ausprobiert und vorgeschlagen. Einer, der gar nicht zu meinen Favoriten zählte, war „Fun Fun Fun“. Aber der funktionierte irgendwie am besten und als sie dann in Amerika ihre Stimmen hinzugefügt hatten, war das einfach toll.

Mit Brian May hatte ich schon auf seinem Shadows-Tribute-Album zusammengearbeitet. Wir kennen die Jungs von Queen ganz gut und Brian ist auch ein bisschen Quo-Fan. Das hat sich einfach so ergeben. Die Leute stellen sich immer vor, dass wir einander anrufen und das beschließen. Aber das ist nicht so. Wenn es um Zusammenarbeit geht, dann nehmen wir auch die Dienstwege – über unsere Manager und Plattenfirmen. Wenn ich mit Brian in einer privaten Sache sprechen will, dann rufe ich ihn an. Aber wenn du sonst so hörst, der und der hat die und die einfach angerufen und dann zusammengearbeitet – das ist Quatsch. Das ist Showbusiness. So läuft das nicht.

Streams und Downloads statt CDs: Branche hat sich verändert

Wie sieht Quos Zukunft aus? Gibt es neues Material?

Ich habe jede Menge neues Material. Aber Du meinst sicher, dass ich es auch aufnehmen soll, oder? Ich will nicht zu negativ klingen, aber es ist so: Die Position einer Band ist heute so schlecht, dass sie es selbst bezahlen muss, wenn sie ein Album aufnehmen will. Wenn du einen Süßigkeitenladen hast und niemand die Süßigkeiten kauft, dann wird der Laden nächstes Jahr nicht mehr da sein.

So läuft das mit Musik heute auch. Du nimmst nur noch Musik auf, um die nächste Tour zu promoten. Früher bekamst du etwa ein halbes Prozent vom Verkauf. Die Beatles, die Stones, Donovan, die Kinks und auch wir – wir alle konnten davon leben. Heute bekommst du vielleicht einen Viertelpenny für jeden Stream oder Download. Also, Entschuldigung? Wie kann man das machen? Offenbar ist Musik für heutige Generationen nicht mehr wichtig – was aber irgendwie auch logisch ist, denn Musik ist einfach überall verfügbar. Wo immer du hingehst, überall ist Musik. Das hört sich jetzt sehr, sehr negativ an, aber ich bin nur realistisch. Also, wir haben neues Material, aber ich weiß nicht, warum wir es aufnehmen sollten. Unser letztes Album war sehr erfolgreich, aber unsere Einnahmen davon waren es nicht. Das macht mich traurig.

Witzig und britisch verschmitzt – so gibt sich Francis Rossi nicht nur auf der Bühne. © Quelle: Ove Arscholl

Aber ihr geht demnächst auf Tour und kommt am 15. November auch nach Rostock.

Ja, ich freue mich richtig auf Deutschland. Wir waren lange nicht da und ich bin immer gern dort.

Warum?

Ich gehe dort einfach gern shoppen. Hemden, Schuhe … Und dann sind da diese Weihnachtsmärkte in Deutschland. Ich war da schon so oft, dass es sich fast wie ein Stück Zuhause anfühlt. Bratkartoffeln, Frikadellen, Gurkensalat, Bockwurst, Kartoffelsalat. (Anmerkung der Redaktion: Er zählt das Essen auf Deutsch auf.) Ich liebe es einfach.

Die Tournee „Out Out Quoing" führt die Band um Francis Rossi auch nach Rostock. Status Quo tritt am 15. November in der Rostocker Stadthalle auf. Hamburg und Berlin stehen am 13. und 14. Dezember auf dem Tourplan.

Das neue Album endet mit „It’s Christmas Time“ – einem Weihnachtslied. Wie sieht Weihnachten bei euch aus?

Ich komme nach Haus und bleibe dort. Und ich mache nicht viel. Meine Frau hatte zuletzt vier oder fünf Weihnachtsbäume aufgestellt. Es sieht bei uns aus wie in einem Märchen. Oh, da fällt mir ein, wir haben auch sehr viel Weihnachtsschmuck in Berlin gekauft. Wir kommen dann am Weihnachtsabend immer mit der Familie meines Bruders zusammen und sind dann eine Menge Leute, sehr traditionell. Und am ersten Weihnachtstag sind wir dann gemütlich in kleiner Runde.

Was gibt’s zu essen?

Ich bin mit Bratkartoffeln zufrieden, ich bin nicht so der Fleischtyp. Aber unsere Enkelkinder und ihre Mutter sind sehr gute Köche. Sie kochen, wir essen. Ich genieße diese Zeit sehr. Ich mag es, wenn es kalt ist, Schnee liegt und wenn es früh dunkel wird.

Hast du einen persönlichen Weihnachtswunsch?

Nein, ich nehme es, wie es kommt, solange ich lebe. Und wenn ich irgendwann tot bin, ist es mir auch egal – dann bin ich ja tot. (lacht)