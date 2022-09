﻿Joris Rose gewinnt Landesrockfestival und 4000 Euro – Aekjubohra beim Publikum beliebt

Sechs Teilnehmer spielten am Sonnabend vor 400 Besuchern um den Gewinn des Landesrockfestivals 2022. Der HMT-Student Joris Rose überzeugte die Jury bei seinem Auftritt, die Band Aekjubohra kam auf den zweiten Platz und sicherte sich den Publikumspreis. Gewonnen haben am Ende aber alle Künstler.

Rostock. Ein Abend, sechs Bands beziehungsweise Solokünstler, die um den Sieg spielen – dieses Rezept ging auch am vergangenen Sonnabend auf, als das 29. Landesrockfestival im Rostocker Mau-Club über die Bühne ging. Über 400 Besucher, oft Fans im Schlepptau der teilnehmenden Künstler, waren dorthin gekommen. Den Abend moderierte Tobias Wolff.

Am Start waren Aekjubohra, Luna Soul, Jane and The Rain, Lia Blue, Vauh und Joris Rose. Zudem war mit der Band Fluglotse der Vorjahressieger als Zugabe gebucht. Musikalisch gab es eine breit gefächerte Mischung aus Rock, Indie, Punk, Soul und Hip-Hop, auch ein Singer/Songwriter war dabei.

20 Minuten Zeit für sechs Bands und Künstler

Jeder der Teilnehmer hatte an diesem Abend Zeit für einen rund 20-minütigen Auftritt, um das Publikum und natürlich auch die Jury von sich zu überzeugen. Zügig ging es durch den Spielplan: Es begann mit einem recht heftigen Auftritt der Band Aekjubohra, das Trio aus Ribnitz-Damgarten servierte harten Rock.

Aekjubohra beim Landesrockfestival 2022 © Quelle: Frank Hormann

Dann folgte Luna Soul – die Band offerierte eine harmonische Mischung aus verschiedenen Stilen, von Folk bis Funk.

Luna Soul bei ihrem Auftritt in Rostock © Quelle: Frank Hormann

Danach traten Jane and The Rain auf die Bühne, ein Quintett in klassischer Rockbesetzung, das energischen Indierock spielte.

Jane and the Rain © Quelle: Frank Hormann

Der nächste Programmpunkt: Die Sängerin Lia Blue war deutlich dem Elektro-Bereich zuzuordnen, ihre Vorstellung, obwohl manchmal melancholisch, hatte durchaus tanzbare Qualitäten.

Energisch dabei: Lia Blue beim Landesrockfestival © Quelle: Frank Hormann

Der Rapper Vauh aus Rostock wiederum war klar dem Hip-Hop-Bereich zuzuordnen, mit einer dem Publikum zugewandten sympathischen Einstellung.

Rap präsentierte die Gruppe Vauh. © Quelle: Frank Hormann

Zum Schluss trat in der Reihe der Nominierten der Singer/Songwriter Joris Rose aus Rostock auf die Bühne. Er spielte nicht nur Gitarre, sondern baute auch Sampling-Techniken ganz harmonisch in sein Set ein, er sang und spielte am Ende seines Sets gemeinsam mit Publikum.

Als letzter im Wettbewerb, aber am Ende ganz vorne: Joris Rose © Quelle: Frank Hormann

Vorjahressieger Fluglotse spielte als letzte Band

Während ganz zum Schluss des Konzertteils der Landesrockfestival-Vorjahressieger spielte – das war also die Band Fluglotse – konnte sich die Jury zurückziehen und über die Sieger beratschlagen. Das gehört zur Tradition, so war es auch am späten Samstagabend.

Über die Platzierung entschieden in diesem Jahr die Juroren Molly Mönch, Daniel Kempf und Karoline Lucks. Der organisatorische Hintergrund: Seit nunmehr 29 Jahren liegt das Festival in den Händen des Landesverbands für Populäre Musik und Kreativwirtschaft MV (kurz PopKW) und dem Mau-Club Rostock. Das Landesrockfestival ist in jedem Jahr eine Leistungsschau für musikalische Newcomer. 25 Bewerbungen hatte es in desem Jahr gegeben.

HMT-Student Joris Rose holt den Sieg 2022

Kurz nach Mitternacht erfolgte die Bekanntgabe der Sieger: Die Jury hatte sich schließlich für Joris Rose entschieden, das war nach dem sehr souveränen Auftritt des jungen Künstlers keine Überraschung. Der 24-Jährige studiert Gesang und Gitarre der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Er überzeugte bei seinen sanften Folkrock-Songs nicht nur durch seine musikalische Versiertheit, auch durch seine Bühnenpräsenz. Joris Rose schien über den Gewinn gar nicht so sehr überrascht zu sein, bedankte sich aber herzlich beim Publikum für den Einsatz bei seinem Auftritt: „Ihr habt einfach toll mitgesungen.“

Joris Rose gewann damit 4000 Euro Preisgeld. Der Künstler bekommt auch die Gelegenheit, Mecklenburg-Vorpommern beim nächsten Bundesfinale des Local Heroes Contest zu vertreten, zu dem alle Bundesländer einen Vertreter schicken.

Dann die weitere Jury-Entscheidung: Den zweiten Preis beim Landesrockfestival erhielt die Band Aekjubohra, die Musiker können sich über 1000 Euro als Nachwuchsförderung freuen. Übrigens: Die Bands und Künstler, die sich an diesem Abend weiter hinten platzierten, bekamen jeweils 500 Euro.

Aekjubohra holt den Publikumspreis

Auch das Publikum konnte an diesem Abend einen Preis vergeben, von den 238 abgegebenen Stimmen aus dem Saal entfielen schließlich 67 auf Aekjubohra, das war die Mehrheit. Nochmals große Freude beim bereits zweitplatzierten Rocktrio.

Es war musikalisch ein abwechslungsreicher Abend, jetzt wird ein Jubiläum angesteuert. Das 30. Landesrockfestival im kommenden Jahr ist fest im Blick, darauf wies auch Moderator Tobias Wolff hin.