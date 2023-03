﻿OZ-Kunstbörse feiert Jubiläum in Rostock: Welche Besonderheit diese Ausgabe bereithält

Große Party in Stralsund

Amerikanischer Frühlingsball in Stralsund: Wer wird das schönste Pärchen?

Ein echter Frühlingsball wie in den Filmen über die amerikanischen High Schools – das wird es auch in Stralsund geben, und es soll die größte Party in der Stadt seit Jahren werden. Sogar mit Königin und König.