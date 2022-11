﻿Karneval in Mecklenburg-Vorpommern startet: Was die Jecken planen

7000 Narren in Mecklenburg-Vorpommern stehen in den Startlöchern, um mit Umzügen und Veranstaltungen den Start der Karnevalssaison zu feiern. Es ist seit 2019 der erste Saisonstart im Karneval ohne Corona- Beschränkungen. Das haben die Jecken geplant.

Rostock. Die Kostüme liegen griffbereit, die Choreographien sitzen und die Stimmung ist super. Laut dem Karnevalsverband MV stehen heute mehr als 7000 Närrinen und Narren in Mecklenburg-Vorpommern in den Startlöchern für Umzüge und Kostümfeiern. „Es ist die schönste Zeit im Jahr. Wir zaubern den Leuten in dieser dunklen Zeit ein Lächeln ins Gesicht – das ist die Aufgabe von uns Karnevalisten“, so Lutz Scherling, Präsident des Karneval-Landesverbandes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 11.11. ist es endlich soweit – die Fünfte Jahreszeit beginnt, sprich die Faschingssaison 2022/2023 wird eingeläutet. „Nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Karnevals-Pause freuen wir uns riesig auf den Umzug”, sagt auch Anja Tippelt. Das Training in Corona-Zeiten war eine Herausforderung, berichtet Tippelt: „Wir haben zwar Online-Einheiten angeboten, aber leistungstechnisch hat man die Pause natürlich gemerkt.”

Jeder Karnevalsverein stellt bestenfalls ein Prinzenpaar

Die gelernte Laborassistentin ist seit 32 Jahren Mitglied im Karnevalsverein und seit der Gründung vor zwei Jahren, Trainerin der Karnevalsgesellschaft „Greifennarren“. Als kleines Mädchen hat sie mit Schautanz begonnen. Heute sagt sie: „Der Verein ist wie meine Familie.“ Ihr Mann Sebastian ist Schatzmeister und ihr kleiner Sohn tanzt bei den Greifis, der jüngsten Gardetanzgruppe. „Die ganze Woche haben wir fleißig genäht, geplant und trainiert“ erzählt Tippelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Neben der symbolischen Schlüsselübergabe erfolgt heute die traditionelle Vorstellung des Stadtprinzenpaares. Jeder Verein stellt, wenn möglich, eine Prinzessin und einen Prinzen. Untereinander wird dann entschieden, wer die Stadt in der kommende Session repräsentiert. Für das weitere Programm im Rathaus haben die „Greifennarren“ ein Medley aus der Stadtgarde, Greifengarde und Solistinnen geplant.

Karneval ohne Kostüm – undenkbar

Eine von ihnen ist Marie-Theres. Für die Studentin ist Karneval eine Veranstaltung bei der es in erster Linie um den Spaß geht. „Das Verkleiden ist mir persönlich gar nicht so wichtig - ich liebe den Tanzsport und vor Publikum aufzutreten“, erzählt sie.

Lilly Lehmann (13) aus Rostock, Marie-Theres Konschake (23) aus Rostock im Mariechenkostüm (v.l.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz anders sehen das Joachim Wolber und seine Frau Kristin vom Rostocker Karneval Club. Karneval ohne Kostüm ist für das Prinzenpaar des RKC undenkbar. „Jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres“, so der gebürtige Rheinländer. Die beiden verbindet ihre Liebe für die närrische Jahreszeit – kennengelernt haben sie sich vor 18 Jahren bei einer Hochzeit, auf der ihre beiden Karnevalsvereine auftraten. Die Wolbers freuen sich, dass die geplanten Festveranstaltungen dieses Jahr ohne Masken und Abstandsregeln stattfinden können.

Trotzdem hat der RKC sich entschieden im Vorfeld Corona-Tests bereitzustellen. „Jeder im Verein wurde angehalten sich zu testen und so gut es geht auf Abstand zu gehen“, erzählt Kristin Wolber. Im Anschluss an den Sturm aufs Rathaus geht es für den RKC direkt weiter nach Meckenheim in NRW. Am 28. Januar steigt die große Abendveranstaltung. Der Vorverkauf hat schon begonnen.

Für die kleinen Narren in Bad Doberan gibt es sogar schulfrei

Auch die anderen Vereine in Mecklenburg-Vorpommern haben die letzte Tage fleißig an ihrem Programm und an der Ausstattung für den 11.11. gearbeitet. In Bad Doberan zieht der Bad Doberaner Karnevalsverein am Freitag mit seinem Narrenvolk durch die Stadt. „Wir freuen uns schon sehr auf den 11. – unsere Vereinsmitglieder sind bereit“, berichtet Paulina Sprenger vom Karnevalsverein.

Prinzessin Alina I. und Prinz Steven I.

Um alle kleinen und großen Karnevalisten am Freitag zu versammeln, hat der Karnevalsverein Bad Doberan bei den Schulen einen Antrag auf Freistellung wegen Brauchtumspflege gestellt. „Die Kinder haben ab der dritten Stunde frei“, erzählt sie weiter. Neben dem traditionellen Umzug und der symbolischen Schlüsselübergabe gibt es ein kleines Programm: Das Kinderprinzenpaar wird vorgestellt und die Seesternchen, die kleinste Kindertanzgruppe des Vereins tritt auf, erzählt Sprenger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von einer Schnapsidee zum Carnevalsvereinspräsidenten

„Wir sind heiß“, sagt Vereinspräsident des Schwaaner Carnevalsverein e.V., Carsten Jörn auf Nachfrage, ob er sich auf den Umzug freue. Der Schwaaner ist seit etwa 20 Jahren fester Bestandteil des Vereins. Damals wurde er in der Disco angesprochen, dass der Verein noch männliche Tänzer sucht. Aus einer Schnapsidee mit Freunden, wie Jörn sagt, ist dann eine Passion geworden.

Wegen der Corona-Pandemie fielen die Veranstaltungen in den letzten beiden Sessionen aus. „Dieses Jahr haben wir Bonbons für die Kindergärten dabei, bitten um Narrentaler und verbreiten natürlich, wie immer, gute Laune“, erzählt er. Am 12.11. folgt die Auftaktveranstaltung im Bunker in Schwaan. Am 3.Dezember findet dann für alle Karnevalisten aus Mecklenburg-Vorpommern in Sukow die Prinzenpaargala sowie die Verleihung des Spaßvogelordens statt.