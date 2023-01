﻿Kinderkonzerte des Rostocker Volkstheaters: Eine Symphonie mit den Abrafaxen

Die Abrafaxe werden beim 1. Kinderkonzert des Volkstheaters Rostock zu Instrumenten und bringen so den Kleinen am 29. und 30. Januar das Thema Musik näher. Am 21. Februar und am 23. Mai geht es dann um „Gut Abend, Gut Nacht“ und „Peter und der Wolf“.

