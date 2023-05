Endlich wieder Besucher nach zwei Jahren Umbau: Bevor die Kunsthalle Rostock an diesem Wochenende mit zwei Tagen der Offenen Tür seine Wiedereröffnung feierte, kam am Freitag ein kleiner Kreis zum Staunen zusammen – darunter zahlreiche Künstler aus ganz Deutschland.

Rostock. Kunst an den Wänden. Künstler und Künstlerinnen in den Gängen. Es war eine große Freude und Leichtigkeit in der Rostocker Kunsthalle. Rund 200 geladene Besucher waren am Freitag zum Pre-Opening in das frisch sanierte Museum gekommen, das zwei Jahre lang geschlossen war. Und der allgemeine Tenor: Wow! Das hat sich aber mal so richtig gelohnt. Alles strahlt frisch und hell und leicht und gibt der Kunst nun mit noch klareren Linien in der Architektur, Raum zu glänzen.