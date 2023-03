﻿Wochenkrippen in der DDR: So geht es Menschen, die als Kleinkinder abgegeben wurden

Es war DDR-Alltag: Eltern im Schichtdienst oder alleinerziehende Frauen haben ihre Kinder ab dem Babyalter montags in die Wochenkrippe gebracht und freitags wieder abgeholt. Die Rostocker Kunsthalle erzählt in Kooperation mit der Unimedizin im Schaudepot über das System und das Schicksal der weggegebenen Kinder.

Rostock. „Am Mächtigsten ist die Erinnerung, wo es keine gibt!“ Für Betroffene geht es um Leerstellen in der Persönlichkeit, Erinnerungslücken, um ein Gefühl von Unsicherheit in Bezug auf die eigene Person und Verbundenheit in der Welt. Und um die Frage: Kann ich überhaupt Beziehungen eingehen, bin ich bindungsfähig? In den meisten Fällen: Nein!

Im Schaudepot der Kunsthalle Rostock berichten Menschen von einem Phänomen, das bis zur Wende zwar als Alltag in der DDR Konsens gewesen ist, danach aber in der zivilgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Aufarbeitung von DDR-Unrecht total unter dem Radar lief: die Wochenkrippen in der DDR.

Wochenkrippen gab es von 1949 bis 1992

Die Ausstellung „abgegeben – Wochenkrippen in der DDR“ erzählt multimedial, mit Porträts, historischen Fotografien, Zeitzeugenberichten, Collagen und Erinnerungsstücken davon, dass es ab 1949 Wochenkrippen als sozialistische Errungenschaft in der DDR gegeben hat. Im Wendejahr 1989 noch mit 4800 belegten Plätzen. In Dresden wurde 1992, also zwei Jahre nach der Wende, die letzte Wochenkrippe geschlossen.

Das heißt, berufstätige Eltern, die im Schichtdienst tätig waren, oder alleinerziehende Frauen, haben ihre Kinder ab dem Babyalter montags in die Wochenkrippe gebracht und freitags wieder abgeholt. Kleinkinder unter der Woche ohne Eltern. Die Forschung geht von 100 000 bis 600 000 Betroffenen aus. Konsens in der DDR, Tabuthema danach.

Die Ausstellung ist ebenso wie die Forschung dazu eine Spurensuche. Es geht vorrangig um die Frage, was diese frühe Lösung von den Eltern, die es den Menschen fast unmöglich machte, Bindungen aufzubauen, mit ihnen gemacht hat. Dazu forscht die Unimedizin Rostock in Zusammenarbeit mit den Ausstellungsmachern.

Ulrike Fischer aus Hamburg, die das Projekt begleitet, sagt: „Es geht um das Thema Kindheit. Da sind wir alle betroffen, da sich jeder irgendwann mal fragt, warum bin ich eigentlich, wie ich bin. Von daher ist diese Forschung der Unimedizin ein Glücksfall.“

Denn viele der betroffenen Menschen würden bei der biographischen Spurensuche auf Leerstellen, Erinnerungslücken, unerklärliche Verletzungen stoßen oder würden seit Jahrzehnten von Alpträumen geplagt – zum Beispiel von weißen bedrohlichen Wänden oder von Baumkronen, die auf sie zukommen. Erklärungen könnten darin liegen, dass die Babys oft ohne Betreuung und Zärtlichkeit in weißen Klinikbetten lagen oder im Sommer mal auf dem Rasen abgelegt wurden und keine elterlichen Gesichter über sich sahen, sondern Baumkronen.

In der Schau haben sich Betroffene in der Art von Renaissance-Porträts berühmter Persönlichkeiten, die aus dem Schwarz in den Raum schauen, fotografieren lassen. Das wirkt bedrohlich und verloren zugleich. Daneben hängen Gedichte, Erinnerungssätze, Stücke aus den Krippen und Collagen, die sie angefertigt haben. Therapiesitzung im Öffentlichen Raum.

Die Künstlerin Karla Sachse aus Dresden hat die Betroffenen bei der Gestaltung ihrer Collagen betreut und die Schau künstlerisch kuratiert. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Sophie Linz, die das Projekt leitet und initiiert hat, sagt, die Ausstellung solle kontrovers diskutiert werden. Es gehe nicht darum, ein Stück DDR in Frage zu stellen, sondern offenzulegen.

Sie war als Kleinkind selbst in einer Wochenkrippe und hat sich, als ihre eigenen Kinder groß waren, Fragen gestellt. Und dann kam sie Schritt für Schritt weiter. Das Kinderkrippen-System galt über Jahrzehnte als Errungenschaft im Sozialismus. Aber vielleicht war es das nicht nur.

Sophie Linz war als Kleinkind selbst in einer Wochenkrippe untergebracht und hat die Ausstellung „abgegeben – Wochenkrippen in der DDR“ im Schaudepot der Rostocker Kunsthalle initiiert. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Jetzt sagt sie: „Wochenkrippen und Kindergärten waren Konsens in der DDR. Aber was hat das mit den Menschen gemacht? Die wenigsten Eltern haben mit ihren Kindern später darüber gesprochen, entweder weil sie sich geschämt haben, dass sie ihre Kinder weggeben mussten, oder weil sie es für normal hielten.“

Die Kunsthalle, die Ausstellungsmacher und die Rostocker Unimedizin suchen auch in Rostock Menschen, die als Kleinkind in Wochenkrippen untergebracht wurden und heute darüber sprechen wollen. Die Ausstellung wird am Sonnabend, 4. März um 17 Uhr eröffnet und läuft bis 5. Mai.