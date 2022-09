﻿Grünes Projekt in der Kunsthalle: 20 internationale Künstler zeigen Arbeiten zum Thema Nachhaltigkeit

Kuratorin Tereza de Arruda vor der vierteiligen Arbeit „Rhonegletscher“ (2019) von Künstler Thomas Wrede in der Schau „Über Wasser und Pflanzen“ in der Rostocker Kunsthalle

Rostock. Ein Waschbecken aus Metall, das mit einer Kette und Stacheldraht gesichert ist und zum sorgsamen Umgang mit der Ressource Wasser mahnt. Eine Landschaft aus Plastikverpackungen, die nur auf den ersten Blick grün zu sein scheint. Oder eine mithilfe von LEDs inszenierte Endzeit-Dystopie, die den nahenden Zusammenbruch unserer Welt aufzeigt.

In der neuen Schau „Über Wasser und Pflanzen“ in der Rostocker Kunsthalle haben sich 20 internationale Künstler mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt: Entstanden sind rund 100 Arbeiten, die vom 1. Oktober bis zum 27. November im Schaudepot der Kunsthalle gezeigt werden.

Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst

„Die Schau ist die erste Kooperation der Kunsthalle mit dem Botanischen Garten der Universität Rostock. Das Spannende ist daher der Dialog zwischen wissenschaftlicher Forschung und Kunst“, sagt Kuratorin Tereza de Arruda. Seit 2016 arbeitet die Berliner Kunsthistorikerin, die ursprünglich aus Sao Paulo stammt, regelmäßig mit der Kunsthalle zusammen.

Alltägliches als Abbild der inneren Welt: die Arbeit „Shackles“ (2022) der Münchner Künstlerin Anna McCarthy. Mit dem Waschbecken, das mit einer Kette und Stacheldraht gesichert ist, hinterfragt sie den Umgang mit wertvollen Ressourcen wie Wasser. © Quelle: Frank Hormann

Für die Ausstellung hat sie 20 Künstler aus Europa, Asien und Südamerika ausgewählt, die sich aus verschiedenen Richtungen und mit unterschiedlichen Techniken dem Thema Natur und Nachhaltigkeit nähern. „Die Frage war, wo stehen wir aktuell, wo wollen wir hin in Bezug auf die Symbiose von Mensch und Natur und was können wir zur Nachhaltigkeit beitragen“, sagt de Arruda.

Dieser Frage geht auch der südkoreanische Künstler Seok Hyun Han mit seiner Installation „Super-Natural“ (2022) nach. Aus grünen Verpackungen hat er eine Art Landschaft geschaffen: Doch während diese im modernen Leben Natur- und Umweltschutz suggerieren, steht der künstliche Garten aus vorwiegend synthetischen Materialien hier in direktem Gegensatz zur ungesunden Natur seiner Bestandteile. Auch den Titel, der übersetzt so viel wie „supernatürlich“ heißt, hat der Künstler bewusst ironisch gewählt. „Super steht für Supermarkt und Natural für Natur“, erklärt Han und lächelt.

Hat eine „Landschaft“ aus grünen Produkten geschaffen: Der südkoreanische Künstler Seok Hyun Han vor seiner Installation „Super-Natural“ (2022) in der Rostocker Kunsthalle. Während die grünen Verpackungen aus synthetischen Materialien im modernen Leben Natur- und Umweltschutz suggerieren, steht der künstliche Garten in direktem Gegensatz zur ungesunden Natur seiner Bestandteile. © Quelle: Frank Hormann

Pflanzen aus Botanischem Garten werden zur Vorlage für Collage

Mit der Natur hat sich auch der aus Brasilien stammende Künstler José Gomez auseinandergesetzt, der in Köln lebt und arbeitet. „Ich habe mich im Mai als Stipendiat eines Residenzprogramms im Botanischen Garten eine Woche lang mit den austrocknungstoleranten Pflanzen dort beschäftigt und daraus meine Serie entwickelt“, erzählt Gomez.

Das Ergebnis ist eine Reihe von Collagen, die sich aus Fotografien der Pflanzen zusammensetzen. In einer Art Transfertechnik hat der Künstler sie auf Papier übertragen und durch Zeichnungen mit Bleistift, Buntstift, Aquarell oder Tusche ergänzt. „Was mich fasziniert hat, ist die Überlebensstrategie der Pflanzen, die über lange Zeit mit nur sehr wenig Wasser auskommen können“, sagt Gomez.

Hat die Pflanzen im Botanischen Garten zum Thema seiner Arbeiten gemacht: Der aus Brasilien stammende Künstler José Gomez vor seiner Serie „Firmitas“ in der Rostocker Kunsthalle. © Quelle: Frank Hormann

Aktuell gehen die Rostocker Botaniker auch der Frage nach, ob es in Zukunft möglich sein wird, die Fähigkeit zur Austrocknungstoleranz auf landwirtschaftliche Nutzpflanzen zu übertragen, die dann weniger durch Dürren gefährdet wären. Diesen Ansatz hat auch Gomez in seine Arbeiten aufgenommen und seinen Pflanzen am Computer kleine Details in Form von Obst, Gemüse und Reis hinzugefügt. „Ich denke, in Zukunft werden wir so etwas brauchen“, sagt er. Seine Serie hat er „Firmitas“ genannt. „Das ist Latein und bedeutet so viel wie dauerhaft, Stabilität, Stärke und Nachhaltigkeit“, verrät er.

Neben den Kunstwerken werden in der Schau auch verschiedene Sorten von Trockenpflanzen aus dem Botanischen Garten gezeigt: „Diese Exponate werden genauso behandelt wie die Kunstwerke“, sagt de Arruda. Zudem werden Rostocker Botaniker vor Ort sein, die den Ausstellungsbesuchern Wissenswertes zum aktuellen Forschungsstand sowie Hintergründe zu den Pflanzen vermitteln.

Endzeit-Dystopie als Lichtinstallation

In einer anderen Ecke hat die Berliner Künstlerin Birgit Brenner ihre Lichtinstallation „Prediction“ aufgebaut: Abwechselnd blinken die Wörter „Aufstieg“ und „Fall“ in englischen Lettern auf. Auf einer weiteren Anzeigetafel wird eine überdimensionale Hand illuminiert, die in frühpubertärer „Er liebt mich, er liebt mich nicht“-Manier Rosenblätter abzupft.

Doch die Frage, die sich Brenner stellt, ist weitaus existenzieller: „Es geht darum, ob wir sterben oder überleben“, verrät die Künstlerin. Hintergrund ist der sogenannte Brundtland-Report von 1987, der darauf hinwies, dass bald die ökologischen Grenzen der Erde erreicht sein würden. „Obwohl die Menschen es schon damals wussten, ist bis heute nichts passiert“, kritisiert Brenner.

Die Berliner Künstlerin Birgit Brenner vor ihrer Lichtinstallation „Prediction“ (2022): Mithilfe defekt wirkender LED-Monitore inszeniert sie ein dystopisches Bild der Welt, das den nahenden Zusammenbruch zeigt. „Es ist der Abgesang an die Zivilisation, wie wir sie kennen“, erklärt die 58-Jährige. © Quelle: Frank Hormann

Die sich zuspitzende Situation rückt die 58-Jährige in den Fokus ihrer Arbeit: Mithilfe defekt wirkender LED-Monitore inszeniert sie bewusst ein technisch gestörtes, dystopisches Bild der Welt, das den nahenden Zusammenbruch zeigt. „Es ist der Abgesang an die Zivilisation, wie wir sie kennen“, erklärt Brenner.

Obwohl die Schau bewusst weit über eine reine Abbildung der Schönheit der Natur hinausgeht, bestechen die Arbeiten neben ihrer Komplexität und der technischen Raffinesse auch durch eine besondere Art der Ästhetik.

Programm „Über Wasser und Pflanzen“: 1. Oktober bis 27. November (Schaudepot der Kunsthalle Rostock) Eröffnung:30. September um 16 Uhr (Botanischer Garten der Universität Rostock), 18 Uhr (Schaudepot) Eintritt: 10 Euro (ermäßigt 6 Euro) Begleitprogramm: 1. Oktober: 11 Uhr Künstlergespräch mit Kuratorin Tereza de Arruda und den Künstlern der Ausstellung (Schaudepot der Kunsthalle); 12.30 Uhr Performance Super Supper mit Han Seok Hyun (Gräsergarten der Kunsthalle), jeden Donnerstag um 16 Uhr öffentliche Führung 3. Oktober: Podiumsgespräch mit Landwirtschaftsminister Till Backhaus (11.30 bis 12.30 Uhr) Fotografien „Kraut & Rüben“: 1. Oktober bis 27. November (Schwanenteich der Kunsthalle), regionale Kostbarkeiten zum Probieren und Genießen: 2. und 3. Oktober (jeweils von 11 bis 17 Uhr, Gräsergarten der Kunsthalle)

Dazu gehören auch die Werke von Jamal Cazaré, die in der Außengalerie am Schwanenteich zu sehen sind und ebenfalls zum Thema passen: „Kraut und Rüben – Regionale Kostbarkeiten“ heißt das Projekt, bei dem sich der Fotograf auf eine Reise durch Mecklenburg-Vorpommern begeben und sechs landwirtschaftliche Betriebe besucht hat, die fair und nachhaltig Gemüse in der Region anbauen.

Cazarés Fotografien erzählen auf einfühlsame und humorvolle Weise von seinen Begegnungen und Eindrücken. Am 2. und 3. Oktober werden die besuchten Höfe zudem auf der grünen Wiese am Gräsergarten der Kunsthalle mit einem Marktstand präsent sein, sodass Besucher die regionalen Kostbarkeiten nicht nur sehen, sondern auch probieren können. Am 3. Oktober ist zudem ein Podiumsgespräch zum Thema mit Landwirtschaftsminister Till Backhaus geplant.