﻿Rostocker Kunsthalle mit großer Ausstellung wiedereröffnet: Was sagen die Besucher?

Rostock. „Die Kunsthalle interessiert mich halt – wie sie saniert wurde, was jetzt zu sehen ist“, erklärt Christel Reggentin. Die Rostockerin ist die allererste Besucherin am Samstag beim ersten „Tag der offenen Tür“. Und: Sie ist begeistert – von der Kunsthalle selbst, und von der Eröffnungsausstellung. Wie die übergroße Mehrheit der Gäste, die sich an diesem trüben Vormittag auf den Weg in den Rostocker Stadtteil Reutershagen gemacht haben.

Die allererste Besucherin: Christel Reggentin © Quelle: Ove Arscholl

„Gefällt mir sehr“, erklärt zum Beispiel Anne Richter, ebenfalls aus Rostock. Und erntet Zustimmung bei ihrem Ehemann. Sie seien in den letzten Jahren immer nur im Schaudepot gewesen und wollten jetzt natürlich sehen, was sich geändert habe. „Die Räume wirken größer, heller“, meint Uwe Richter. Der, wie er verrät, sich ganz besonders auf die Udo-Lindenberg-Ausstellung freue.

Uwe und Anne Richter, Rostock: „Die Räume wirken größer, heller“, meint Uwe Richter. Und: „Ich freue mich ganz besonders auf die Udo-Lindenberg-Ausstellung.“ © Quelle: Ove Arscholl

Charakter der Kunsthalle Rostock wurde bewahrt

Hintergrund: Nach fast dreijähriger Grundsanierung ist die Kunsthalle Rostock wieder geöffnet: „Das Haus erstrahlt in einem ganz anderen Glanz“, betont Kunsthallenleiter Jörg-Uwe Neumann. Dabei fällt die Sanierung auf den ersten Blick gar nicht so auf, obwohl außen die Fassade teilweise abgenommen und das im Mai 1969 eröffnete Gebäude gedämmt wurde. Und auch innen wurde das Haus sehr behutsam saniert, der Charakter bewahrt. Das freut unter anderem Jörg Romahn aus Pölchow: „Schön, dass die alte Struktur der Kunsthalle erhalten geblieben ist.“

Jörg Romahn, Pölchow: „Schön, dass die alte Struktur der Kunsthalle erhalten geblieben ist.“ © Quelle: Ove Arscholl

Das Museum ist weiterhin als Rundgang konzipiert. Aus dem Erdgeschoss hat man die gewohnt großzügige Aussicht auf den Schwanenteich, auf Wiesen, Bäume, Hecken. Die rund 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind erstmals durch einen Aufzug zugänglich. Vier Ebenen – barrierefrei.

Ebenfalls neu: viele Fußböden, Klimaanlage, Glastüren, Mediensaal. Etliche Wände wurden geebnet. „Gemälde und Fotos kommen auf den glatten Wänden viel besser zur Geltung“, lobt die Rostockerin Karina Schulte. Sanierungskosten? 10,2 Millionen Euro. „Gut angelegtes Geld“, meint Schulte.

Vielfältige Eröffnungsausstellung

Der einzige Kunsthallen-Neubau der DDR zeigt zum Auftakt eine Ausstellung mit einer Auswahl aus der rund 12 000 Werke umfassenden Sammlung der Kunsthalle. „Unsere Sammlung – 1891 bis 2022“ präsentiert Arbeiten von mehr als 100 Künstlern, darunter von Feliks Büttner, Norbert Bisky, Werner Tübke. Außerdem – im gesamten Erdgeschoss – von Günther Uecker. Zudem locken eine Bronze von Susanne Rast, Werke von Dietrich Becker, Armin Mueller-Stahl, Ramona Seyfarth. Alles bis 14. Mai.

Rostocker Kunsthalle wiedereröffnet: Das sagen die Besucher Fast drei Jahre lang war die Kunsthalle in Rostock geschlossen. Jetzt ist die Sanierung abgeschlossen. Das sagen die ersten Gäste. © Quelle: Bert Scharffenberg/Ostsee-Zeitung

Die Auswahl sei „abwechslungsreich und kurzweilig“, lobt Chris Haubold aus Rostock. Und Patricia Arndt, ebenfalls aus der Hansestadt, beeindrucken vor allem die unterschiedlichen Stile und Techniken der Werke.

Patricia Arndt und Chris Haubold, Rostock: „Die Ausstellung ist abwechslungsreich und kurzweilig.“ © Quelle: Ove Arscholl

Denn es gibt fast alles: Malerei, Zeichnungen, Druckgrafiken, Fotografien, Videos, dazwischen Skulpturen. Rayk Goetzes großformatiges Bild „The Abshaum“ zum Beispiel, gerade erst als Schenkung an die Kunsthalle gegangen, gehört zu den Favoriten der Rostocker Studentinnen Denise Scheel und Katharina Moll.

Denise Scheel (l.) und Katharina Moll, Rostock: Rayk Goetzes Bild „The Abshaum“ gehört zu den Favoriten der Studentinnen. © Quelle: Ove Arscholl

Ebenfalls nagelneu steht im Außenbereich die von Andrea Pichl geschaffene Installation „Kiosk – Fragmente einer Zeit“, in der auch ausrangierte Metallteile der Kunsthalle eingearbeitet wurden. Rahmenprogramm: Führungen, Performances, Podiumsdiskussion.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) kommen am Montag zur Eröffnung. Und Ende Mai hat sich dann Udo Lindenberg angesagt: Er eröffnet seine bis Ende August dauernde Ausstellung „Udo Lindenberg – Malerei, Musik & große Show“.