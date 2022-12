﻿Kunstverein zu Rostock: Zum 30. Jubiläum eine ganz besondere Ausstellung

Der Kunstverein zu Rostock feiert dieser Tage seinen 30. Geburtstag. Vorläufer war der bereits 1840 gegründete Kunstverein, der bis zum Zweiten Weltkrieg Bestand hatte. In den letzten drei Jahrzehnten gab es 263 Ausstellungen im Verein. Und ein wenig spielen sie alle in der aktuellen Ausstellung eine Rolle.

Rostock. Die derzeitige Ausstellung im Kunstverein zu Rostock trägt drei Zahlen im Titel: 30, 263 und 763. Die Bedeutung: Seit 30 Jahren besteht der Verein, in dieser Zeit gab es 263 Ausstellungen an unterschiedlichen Orten in Rostock. Präsentiert wurden dabei Arbeiten von 763 Künstlern. Einen Teil davon gibt es in der aktuellen Ausstellung zu sehen.