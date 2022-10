﻿Umstrittene Kabarettistin: So provozierte die Österreicherin Lisa Eckhart in Rostock

Ost-Erfahrungen verarbeitet: „Warten auf'n Bus“ feiert Premiere am Schauspielhaus Neubrandenburg

Wie ticken Ostdeutsche? Mit dieser Frage hat sich Autor Oliver Bukowski befasst, und eine erfolgreiche TV-Serie in Brandenburg verfasst: „Warten auf’n Bus“. Diese kommt nun in Neubrandenburg auf die Theaterbühne. Impressionen in unserer Bildergalerie.