﻿Magier Hans Klok vor Auftritt in Rostocker Stadthalle: „Ich bin ein legaler Betrüger“

Rostock. Als Zehnjähriger bekommt Hans Klok seinen ersten Zauberkasten, mit 25 seine erste Show in Las Vegas: Inzwischen verzaubert der Magier seit Jahrzehnten Menschen auf der ganzen Welt. Am 11. Mai gastiert der niederländische Illusionist mit seiner „Live from Las Vegas“-Tour in die Rostocker Stadthalle.

Erster Zaubertrick und erster Zauberkasten von Opa

OZ: Herr Klok, wie kamen Sie zur Zauberei?

Hans Klok: Als Achtjähriger habe ich im Fernsehen die Magier Siegfried und Roy gesehen. Ich war so begeistert, dass ich mir einen Zauberkasten gewünscht habe, den mein Opa mir später geschenkt hat. So fing alles an.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Zaubertrick?

Ja, den hat mir auch mein Opa beigebracht. Man zerreißt eine Zeitung, die man dann auf wundersame Weise wieder zusammensetzt.

Was fasziniert Sie an der Zauberei?

Dass man etwas zeigt, das übernatürlich zu sein scheint: Niemand kann schweben, fliegen oder unsichtbar werden. Deswegen brauchen wir Tricks dafür. Genau das hat mich immer interessiert – wie funktioniert das.

Das interessiert sicher viele Leute.

Das stimmt. Aber meine Tricks würde ich nicht mal meiner Schwiegermutter verraten (lacht).

Gibt es trotzdem jemanden, der eingeweiht wird?

Die Tricks, bei denen ich mit mehreren Leuten zusammenarbeite, muss ich natürlich erklären. Aber alle haben ein Dokument unterschrieben, dass sie darüber lebenslang nicht reden dürfen. Tut jemand es doch, lasse ich die Person verschwinden (lacht).

Inspiriert von Zauberkünstler Houdini

Heutzutage gibt es kaum etwas, das die Leute noch nicht gesehen haben. Wie gelingt es trotzdem, die Menschen für Zauberei zu begeistern?

Ich denke, vor 100 Jahren – in der Zeit von Houdini – war es einfacher, das Publikum zu verzaubern. Heute reicht es nicht mehr, nur Zaubertricks zu zeigen. Man muss daraus eine Show machen – mit Musik, Licht, Pyrotechnik und Bühnenbild. Die Menschen wollen durch Magie verzaubert werden und etwas Neues sehen, das sie nicht durchschauen können.

Zur Person Hans Klok wurde 1969 in Purmerend (Nordholland) geboren. Zur Zauberei kam er durch seinen Großvater, der ihm mit zehn Jahren den ersten Zauberkasten schenkte. Mit 14 Jahren gewann Klok in Baden-Baden den europäischen Nachwuchspreis für Zauberer, die „European Youth Magician Champion Trophy“. 1994 hatte er als 25-Jähriger seine erste Show in Las Vegas. 2019 erfüllte sich Klok einen Lebenstraum, unterschrieb einen Vertrag für ein zehnjähriges Engagement in Las Vegas und kehrte dorthin zurück. Wegen der Corona-Pandemie kam er jedoch 2020 nach Europa zurück und lebt inzwischen wieder in den Niederlanden. 2021 ging Klok dort mit einem Theaterzelt in sieben Städten unter dem Titel „Hans Klok & Friends“ auf Tour. Unter dem Motto „Live from Las Vegas“ geht er im Frühjahr auf Deutschlandtour.

Auch das ist schwerer geworden: Viele Tricks und Spezialeffekte gibt es bereits im Netz.

Ja, die Leute sind nicht mehr so leicht zu täuschen. Früher glaubten viele an das Übernatürliche. Heute kommt es vor, dass ich einen Trick aufführe und am nächsten Tag versucht jemand, ihn auf Youtube zu erklären.

Wie gelingt es trotzdem, immer spektakulärere Shows zu entwickeln?

Gemeinsam mit verschiedenen Gewerken bin ich täglich damit beschäftigt, neue Tricks zu entwickeln. Ich finde das toll – wie ein Sänger, der neue Lieder komponiert. Es gibt natürlich auch bei mir Klassiker, die ich immer wieder vorführen muss.

Welche sind das?

Ich werde auch als ‚der schnellste Magier der Welt‘ bezeichnet. Ich verschwinde plötzlich von der Bühne und stehe zwei Sekunden später im Publikum. Diese schnellen Platzwechsel sind meine Spezialität. Erfunden wurden sie von Houdini. Heute sieht das natürlich anders aus und ist vielleicht auch schneller. Wir wissen nicht, wie schnell er das gemacht hat. Aber zu seiner Zeit war er der größte Star der Welt.

Hier gibt es Tickets Magier Hans Klok gastiert am 11. Mai 2023 in der Rostocker Stadthalle mit seiner „Live from Las Vegas“-Tour. Diese war bereits 2022 geplant, musste jedoch coronabedingt verschoben werden. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es im OZ-Ticketshop sowie online unter tickets.ostsee-zeitung.de, unter www.eventim.de sowie unter www.genius-tickets.de, außerdem unter der Tickethotline 01806 – 777 111.

Störrischer Elefant bleibt auf der Bühne

Also haben Sie sich schon öfter von ihm inspirieren lassen?

Ja, vor einigen Jahren hatte ich eine Show, die eine Hommage an Houdini war. Er konnte auch einen Elefanten erscheinen lassen. Dieses Geheimnis hat er mit ins Grab genommen. Aber es hat mich dazu inspiriert, etwas Ähnliches zu entwickeln: Ich habe einen Elefanten verschwinden lassen.

Das setzt voraus, dass der Elefant mitmacht. Oder?

Ja. Aber eines Tages hatte er keine Lust und blieb auf der Bühne. Da wollte ich dann selbst gern verschwinden (lacht).

Welches ist Ihr gefährlichster Trick?

Bei der Unterwasserentfesselung habe ich immer ein wenig Angst: Ich bin unter Wasser und habe zwei Minuten, um mich selbst zu befreien. Am Ende ist meine Assistentin in dem Wasserbassin. Das ist jedes Mal ein Wow-Moment. Dafür haben wir beim Zirkusfestival in Monte Carlo 2014 den ‚Silbernen Clown‘ bekommen.

Sie haben jahrelang mit Ex-Baywatch-Star Pamela Anderson als Assistentin gearbeitet. Wie haben Sie sie davon überzeugt, sich von Ihnen zersägen zu lassen?

Die hatte keine Angst. Sie hatte absolutes Vertrauen in mich. Und sie hat es super gemacht.

Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt?

Vor 25 Jahren habe ich bei einer Nonne in einem holländischen Kloster Deutsch gelernt – dort konnte man eine Fremdsprache in zwei Wochen erlernen. Ich mache immer den Witz, dass ich Deutsch spreche wie Rudi Carrell und aussehe wie Linda de Mol (lacht).

Sie waren ein guter Freund der deutschen Magier Siegfried und Roy. Was haben Sie von den beiden gelernt?

Sehr viel. Sie haben hart für ihren Erfolg gekämpft und niemals aufgegeben. Ihr Leben war wie ein Film – auch wenn er nicht immer glücklich war. Sie waren Superstars und doch so menschlich. Ich vermisse sie. Wenn man meine Präsentation anschaut, sieht man, dass sie auch von Siegfried und Roy inspiriert ist. Das gilt auch für meine Haare. (lacht)

1991 bekannte sich Klok zu seiner Homosexualität

Sie haben sich 1991 öffentlich zu Ihrer Homosexualität bekannt, was sehr mutig war für die damalige Zeit. Warum?

Ich wollte ein normales Leben haben und nicht mit einem Geheimnis leben. Leider ist es auch heute in vielen anderen Ländern und Kulturen immer noch nicht möglich, öffentlich schwul zu leben.

Sie waren 17 Jahre lang mit einem Physiotherapeuten liiert und sind seit sieben Jahren mit dem Magier Dann Stevens zusammen.

Ja, ich glaube, dass jede Person verschiedene große Lieben findet. Bei uns war nach 17 Jahren Schluss, aber wir sind noch sehr gut befreundet. Dann hilft mir auch in der Show und hat dort einen Soloauftritt. Zwei Magier, das ist ein bisschen wie Siegfried und Roy. (lacht) Wir reden immer über Magie und versuchen, neue Tricks zu entwickeln. Trotzdem ist es nicht so, dass bei uns etwas durchs Haus schwebt.

2019 haben Sie einen Vertrag für ein zehnjähriges Engagement in Las Vegas unterschrieben. Wegen der Corona-Pandemie kehrten Sie 2020 nach Europa zurück. Leben Sie inzwischen wieder fest in den Niederlanden?

Ja. Wir haben sechs Monate gewartet, ob es wieder losgeht, und sind dann zurückgekommen. Natürlich möchte ich gern wieder in Las Vegas auftreten, aber dann nur für einige Monate. Komplett auswandern – das würde ich nicht noch einmal machen. Schließlich habe ich auch ein großes Publikum in Deutschland, England und den Niederlanden.

„Am Ende bin ich ein legaler Betrüger“

Die Zauberei ist ein Knochenjob. Wie lange kann man den machen?

Das stimmt. Die Show ist für mich und für meine Mitarbeiter sehr anstrengend. Ich bin jetzt 54 Jahre alt und hoffe, dass ich das noch zehn Jahre machen kann.

Was bringen Sie mit nach Rostock?

Es wird eine Riesenshow. Man kann alles sehen, was nicht möglich ist – von großen Illusionen über Close-up-Magie bis hin zu Hypnose und Gedankenlesen. Trotzdem sollte man das Ganze nicht zu ernst nehmen – am Ende bin ich ein legaler Betrüger. (lacht)