﻿Musical „20 000 Meilen unter dem Meer“ in Stadthalle Rostock: Nur 300 Zuschauer wollen Nemo sehen

Das Musical „20 000 Meilen unter dem Meer“ machte am Montagabend in der Stadthalle Rostock Station. Es geriet zu einer visuell aufwendigen Multimedia-Show, unterlegt mit Klängen der Techno-Gruppe U96. Einiges war gewöhnungsbedürftig. Eine Rezension.

Das Musical „20 000 Meilen unterm Meer“ war am Montagabend in der Rostocker Stadthalle zu erleben – mit Claude-Oliver Rudolph als Kapitän Nemo.

Rostock. Eins vorweg: Nur rund 300 Besucher hatten sich am Montagabend in der Stadthalle eingefunden. Trotzdem wurde gespielt – auf dem Plan stand der angesetzte Klassiker. „20 000 Meilen unter dem Meer“, bekannt als Buch von Jules Verne, machte in Rostock Station, konzipiert als „The Jules-Verne-Experience“.

Für diese Präsentation hatten Regisseur Claude-Oliver Rudolph und das Duo U96 zusammengearbeitet und daraus ein Fantasy-Musical gemacht. Das wurde auf der Bühne ein Zusammenspiel von Licht und Sound mit Spezialeffekten. Claude-Oliver Rudolph, auch als Schauspieler auf der Bühne zu sehen, hatte den Stoff hierfür angepasst und etwas umgeschrieben. Kapitän Nemo also etwas zeitgemäßer. Natürlich auch, weil das Duo U96 die Musik beisteuerte.

Die auf diese Weise neu interpretierte Geschichte wollte es, das auch Jules Verne (Fabian Harloff) in der Handlung eine Rolle spielte. Der Schriftsteller war ein Teil der kleinen Gruppe, die sich auf der „Nautilus““ einfindet, eigentlich mehr aus Zufall. Auf der Bühne war Claude-Oliver Rudolph als Kapitän Nemo zu sehen – ein vereinsamter Mann, der sich von der Welt in sein U-Boot weitgehend zurückgezogen hatte. Doch als die vier Passagiere sich in seine „Nautilus“ begaben, taute der alte Seebär etwas auf.

Gewaltige Bühne für viel Bombast

Die Bühne bot genug Platz für dieses abenteuerliche Treiben – 15 Meter breit und sieben Meter hoch. Die Aufführung war eine Verschmelzung von multimedialen Entertainment einem Klassiker der Science-Fiction-Literatur, zeitgemäß mit viel Bombast auf die Bühne gebracht. Das war auch optisch eine opulente Umsetzung, gerade wegen der aufwendig produzierten Videos.

Auf der Bühne machte sich der große technische Aufwand bezahlt. Das Unterwasser-Spektakel präsentierte sich eine audiovisuelle Show mit komplexem Licht- und Laserdesign. Untermalt mit Techno-Klängen des Duos U96.

Zum Teil war es aber auch eine gewöhnungsbedürftige Angelegenheit, die gute alte „Nemo“-Geschichte mit gesungenen Anteilen zu hören. Die kleine Gruppe war in dieser Geschichte fast drei Jahre an Bord der „Nautilus“, auch wenn Jules Verne am Ende die Erinnerung fehlte, wie die Reise ausging. Er fand sich in einer Fischerhütte auf den Lofoten wieder.

Die Romanvorlage „20 000 Meilen unter dem Meer“ heißt der Roman-Klassiker von Jules Verne, der 1869/70 erschienen ist. Das Buch ist eines der bekanntesten Werke des französischen Schriftstellers. Die Hauptfigur ist Kapitän Nemo. Jules Verne thematisiert auch den Sieg der Technik über die Natur, so hatte er in diesem Buch auch die weitere technische Entwicklung des Unterseebootes beschrieben.

Hayo Lewerentz und Ingo Hauss, die beiden aktuellen U96-Mitglieder, waren ebenfalls auf der Bühne. Sie unterlegten die jeweiligen Musical-Szenen mit passenden Klängen, von romantisch bis hektisch. Eingang fand auch der Donovan-Song „Atlantis“ in einer neuen Fassung, zuvor war – seltsamerweise – auch die von U96 aufgemotzte Titelmelodie aus dem Film „Das Boot“ zu hören. „20 000 Meilen unter dem Meer“ war in Rostock ein für alle Altersklassen passendes Multimedia-Spektakel, vor Ort waren allerdings nur die älteren Semester.

Zufrieden mit dem Stück war Zuschauer Manfred Sommer (62) aus Sanitz. „Ich bin angenehm überrascht“, urteilte er über diese Inszenierung von Claude-Oliver Rudolph. Manfred Sommer ist einerseits ein Anhänger von Jules Verne, aber auch ein Fan von U96. In Rostock passte beides für ihn zusammen.