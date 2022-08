﻿Musical „Heat Wave“ in Rostock: Hommage an die 80er in poppig-bunter Retro-Optik

Das Ensemble des Rostocker Volkstheaters ist in den letzten Proben zum Musical „Heat Wave“ in der Halle 207. Am 13. August feiert das Stück Premiere. Die OZ verrät, was die Besucher erwartet.

Hommage an die 80er Jahre: Das Ensemble des Rostocker Volkstheaters bei Proben zum Musical „Heat Wave“ in der Halle 207. Premiere ist am 13. August.

Rostock. In der Halle 207 herrscht am Mittwoch hektische Betriebsamkeit: Darsteller mit Schulterpolstern, Cowboystiefeln oder Hosen mit Tigerprints laufen über den Hof, gehen noch mal kurz den Text durch oder machen sich schon mal warm. In der Maske hat Maskenbildnerin Paula Krobb Darstellerin Lena Hespe soeben ein typisches 80er Jahre Make-up in schrillem Lila verpasst und stülpt ihr nun noch die schwarze Dauerwellen-Perücke über. Das blonde Minipli-Haarteil von Hauptdarsteller Bastian Inglin sitzt bereits. „Es ist aus Echthaar und wurde extra für ihn angefertigt“, verrät Krobb.

Es ist die erste Kostümprobe mit Band, bevor das Musical „Heat Wave“ am kommenden Sonnabend in der Halle 207 Premiere feiert: Die Produktion in poppig-bunter Retro-Optik, die 1984 in West-Berlin spielt, unterlegt mit dem typischen Synthie-Sound der 80er, ist eine mitreißende Hommage an das Lebensgefühl der damaligen Zeit.

Musical spielt 1984 an Gittis Pommesbude in West-Berlin

Auch Regisseur Stephan Brauer, der gemeinsam mit Dramaturg Henrik Kuhlmann den Text und die Handlung des Musicals entwickelt hat, erinnert sich noch gut an sein Jahr 1984. „Ich war zwölf, lebte in Bonn und ging auf eine internationale Schule“, sagt er. Viel wichtiger sei damals für ihn gewesen, dass er in dieser Zeit seine Sexualität entdeckt und herausgefunden habe, dass er schwul sei. Auch die Mode dieser Zeit habe ihn interessiert: „Damals wollte ich sogar Modedesigner werden“, verrät er. Die Erfahrungen aus seinem eigenen Leben hat Brauer in dem Musical verarbeitet, in dem auch die Protagonisten ihren eigenen Weg finden müssen: Hauptdarstellerin Tina will nicht länger die spießigen Erwartungen ihrer Eltern erfüllen, sondern in der Modebranche Fuß fassen.

An Gittis Pommesbude in West-Berlin, wo sich der Kiez zum Trinken, Quatschen und Feiern trifft, stößt Tina auf eine Clique junger Leute, die sie tatkräftig bei ihrem Plan unterstützen. Dazu gehört auch der niedliche Jan (Bastian Inglin), der im Würstchenkostüm Werbung für Gittis Pommesbude macht. Was Tina nicht weiß: Auch der fühlt sich zu Männern hingezogen. Trotzdem beschließen die jungen Leute, den Sommer zu ihrem Sommer zu machen und Tinas Traum wahr werden zu lassen.

Auch wenn Schauspielerin Veronika Hörmann die 80er Jahre nicht selbst erlebt hat, kann sich die 31-Jährige gut in die Rolle der Tina hineinversetzen: „Sie will ihren Traum verwirklichen und geht einen künstlerischen Weg, obwohl das nicht immer leicht ist. Das ist als Schauspielerin ähnlich“, sagt Hörmann. „Im Gegensatz zum Stück haben meine Eltern mich aber immer unterstützt.“ Auch zur Musik der 80er Jahre hat die 31-Jährige einen besonderen Bezug: „Ich habe früher oft heimlich die Kuschelrock-CD meiner Mutti gehört“, verrät sie. Ihren Lieblingstitel „Time after Time“ von Cyndi Lauper darf sie nun sogar auf der Bühne singen.

Rostocker Musical mit Hits der 80er

Für das Musical hat Musiker John Carlson die Hits der 80er Jahre – darunter Depeche Mode, Phil Collins, David Bowie, Eurythmics und Madonna – neu arrangiert. Um einen natürlicheren Sound zu erzeugen, habe er die Keyboards zum Teil durch Bläser ersetzt. „Ich wollte die Musik nicht einfach Reproduzieren, sondern den Stil der 80er Jahre beibehalten und mit einer modernen Klangästhetik kombinieren“, sagt Carlson.

Auch Kostümbildnerin Andrea Eisensee ist quasi Expertin in Sachen 80er-Jahre-Mode: „1984 habe ich als Wohnungsbesetzerin im Prenzlauer Berg in Berlin gelebt und dort meine eigenen Klamotten genäht und verkauft.“ Die verschiedene Stile der jugendlichen Subkulturen werden auch im Stück aufgegriffen und von Eisensee adäquat in Szene gesetzt. „Dazu zählen die typische Karottenhose, mit Nieten besetzte Lederjacken oder bunt bedruckte T-Shirts“, verrät Eisensee. Weil es viele schnelle Kostümwechsel gibt, stehen hinter der Bühne sechs Ankleiderinnen bereit. „Manchmal sind das nur 30 Sekunden, da muss jeder Handgriff sitzen“, sagt auch Inglin.

Termine und Tickets Premiere „Heat Wave“: 13. August, 19.30 Uhr, Halle 207 (Hellingstraße 1); Weitere Termine: 14. August um 18 Uhr; 18., 19. und 20. August jeweils um 19.30 Uhr; 21. August um 18 Uhr; 27. August um 19.30 Uhr und 28. August um 18 Uhr Tickets unter:www.volkstheater-rostock.de

Trotz der Leichtigkeit und des Schwungs, den das Musical hat, gibt es auch eine politische Dimension. „Schließlich waren die 80er auch die Zeit des Kalten Krieges, das schwebte wie eine dunkle Wolke über dem Ganzen“, sagt Brauer. Zurzeit habe das Stück leider wieder eine traurige Aktualität. „Trotzdem soll es in erster Linie unterhalten“, so der Regisseur. Und weil die 80er Jahre so viel zu bieten haben, soll im kommenden Jahr eine Art Fortsetzung folgen: „Darin erzählen wir den zweiten Teil der 80er Jahre und richten den Blick in den Osten“, so Brauer.