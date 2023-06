﻿Echt cringe: Berliner Ex-Punk über Wessis, Jugendwörter und seine Auftritte in MV

Rostock. Der Berliner Ex-Punk Philip „Fil“ Tägert ist Liedermacher, Comic-Zeichner und Entertainer. Bekannt wurde der 56-Jährige mit seinem Cartoon „Didi und Stulle“ im Berliner Stadtmagazin „Zitty“ und der Hai-Handpuppe „Sharkey“. Und natürlich durch den Sieg beim Rostocker Kabarett-Wettbewerb „Koggenzieher“ 2011.

Auch in MV steht er in diesen Sommer wieder auf der Bühne – in Greifswald, Rostock und Prerow. Die OZ sprach mit ihm über sein Musical „Cringe“ und Jugendwörter, über seine anstehenden Auftritte in MV und über Villenbesitzer an der Ostsee.

„Es wird ein großes Fest – wie immer“

Warum sollte ich meinen gemütlichen Platz auf dem heimischen Sofa aufgeben und zu einer Ihrer Veranstaltungen kommen?

Philip „Fil“ Tägert: Es wird ein großes Fest – wie immer. Zumindest bin ich hoch motiviert.

Was erwartet mich bei „Cringe – Das Musical“? Sind die Themen cringe oder ist es eher der Künstler?

„Cringe“ ist ein Ein-Mann-Musical, was den Künstler vor verschiedene Probleme stellt. Da kann auch schon mal was nicht so gut klappen. Wirklich cringe findet sich aber nur die weibliche Hauptfigur Bea, die Brötchen in ihrer Wohnung hortet und einen Mann sucht.

Welche Themen werden behandelt?

Es geht um zwei verfeindete Gangs, die „Osts“ und die „Wests“, die sich in einer geheimnisvollen Großstadt mit B bekämpfen. Dann taucht Jesus Christus auf – mit seinem Sohn – und nimmt die Sache in die Hand …

Wissen denn Ihre Gäste überhaupt, welche Bedeutung „cringe“ hat? Die sind doch oft schon etwas älter ...

Ich weiß selber nicht, was „cringe“ bedeutet. Ich weiß nur, dass es ein Jugendwort ist – und weil ich die Jugend nicht mag, hab ich’s ihnen weggenommen. Sie können dafür „astrein“ und „urst“ haben.

Apropos: Wie hat sich Ihr Publikum über die Jahre verändert?

Ich fürchte, es sind seit 31 Jahren dieselben Leute. Aber die sind alle noch fit, ich kann also meinen Beruf noch lange ausüben.

Philip „Fil“ Tägert mit „Sharkey“ im Best-of

Kommt „Sharkey“ auch mit an die Küste?

Ja, das Best-of wird auf jeden Fall auch mit „Sharkey“ sein, obwohl er seit 2008 eigentlich tot ist.

Weshalb haben Sie noch keine eigene TV-Show oder zumindest ein Dauer-Abo bei der „Heute-Show“ oder der „Anstalt“?

Tatsächlich wollte ich das nie. Das Geld würd’ ich nehmen, aber Fernsehen war nie mein Medium. Live is live, das macht mir mehr Spaß.

Sie sind Gitarrist, Sänger, Puppenspieler und Entertainer. Sie schreiben Bücher und machen Musicals und Cartoons. Sind noch weitere Genres geplant?

Ich kann auch Bongos spielen und ein wenig steppen, aber das heb’ ich mir für die Rente auf.

Welche Kunstform macht am meisten Spaß und welche bringt am meisten Geld und Ruhm?

Am meisten Spaß macht mir das Auftreten – vor allem das Touren. Und das bringt auch am meisten Geld. Ruhm hab ich vielleicht eher durch meine Comics erlangt.

„Ich hab’ die Ostsee spät entdeckt, liebe sie dafür aber umso mehr“

Und welches Genre lockt die hübschesten Groupies an?

Ich bin ein glücklich verheirateter Mann – solche Aussagen locken die meisten Groupies an.

Sind Sie auch privat in MV unterwegs? Und wenn ja: Wo sind Ihre Lieblingsorte?

Seit 15 Jahren fahr’n meine Familie und ich an die Ostsee. Meist nach Prerow, Wustrow, Warnemünde oder Dierhagen. Ich hab’ die Ostsee spät entdeckt, liebe sie dafür aber umso mehr.

Was mögen Sie an den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern?

Dass sie nicht viel Gedöns machen. Kurz und knapp sagen sie, wie’s ist.

Und was wäre verbesserungswürdig?

Es wäre besser, die ganzen reichen Wessis zu enteignen und aus ihren Villen zu schmeißen. Ich denke, das würde die Laune heben in MV …

Philip „Fil“ Tägert in MV – die Termine auf einen Blick:29.6. Greifswald, St. Spiritus, 19.30 Uhr: „Cringe – Das Musical“;30.6. Rostock, Circus Fantasia, 20 Uhr: „Best of Fil“; 26.7. Prerow, Freilichtbühne, 20 Uhr „Cringe – Das Musical“

