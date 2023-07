﻿„Versuch von Liebe“ – Theaterabend erinnert an die bekannte Neubrandenburger Autorin Brigitte Reimann

Neubrandenburg. Leben und Werk von Brigitte Reimann (1933-1973) faszinieren weiterhin. Die Schriftstellerin war in der DDR ein Literaturstar, sie starb jung. In diesem Jahr werden der 50. Todestag (20. Februar) und der 90. Geburtstag (21. Juli) von Brigitte Reimann begangen.

Für die Schauspielerin Inga Bruderek ist die Faszination immer noch da. Ihr Lese-Einstieg in die Welt von Brigitte Reimann war das Tagebuch „Ich bereue nichts“, berichtet Bruderek. Später stand natürlich „Franziska Linkerhand“ auf ihrer Leseliste. Das Reimann-Werk hat Inga Bruderek seitdem nie mehr losgelassen.

Schauspielerin und Regisseurin Inga Bruderek hat den Theaterabend „Versuch von Liebe: Wär schön gewesen“ über Brigitte Reimann konzipiert. © Quelle: Jörg Singer

Nun hat sie einen Theaterabend konzipiert, bei dem sie mit Harald Polzin auf der Bühne zu sehen ist. Der Titel: „Versuch von Liebe: Wär schön gewesen“. Thematisiert wird damit auch Privates, nämlich die spannungsgeladene Beziehung von Brigitte Reimann und ihrem zweiten Ehemann Siegfried Pitschmann, ebenfalls Schriftsteller.

Reimann war eine der prägendsten DDR-Autorinnen

Brigitte Reimann war eine der wichtigsten Autorinnen der DDR. Sie war mit ihrem frühen Kurzroman „Ankunft im Alltag“ 1961 prägend für die Literatur jener Zeit. Die Schriftstellerin lebte in Burg (Sachsen-Anhalt), Hoyerswerda (Sachsen) und schließlich ab 1968 in Neubrandenburg. Das dortige Literaturhaus trägt heute ihren Namen und verwaltet auch das Reimann-Archiv.

Das Leben von Brigitte Reimann war bewegt und widersprüchlich. Sie behandelte in ihren Werken die Kluft zwischen dem Idealismus der Leute, ihren Problemen und der Propaganda in der DDR. Nach Angaben der Reimann-Kennerin und Schauspielerin Inés Burdow hätte Reimann die Entwicklung in der DDR heute deutlich kritischer gesehen. Das gehe aus Briefen der Schriftstellerin hervor, die zwischen 1970 und 1973 geschrieben und erstmals untersucht wurden.

Wichtigstes Werk postum erschienen: „Franziska Linkerhand“

Reimann starb nach produktiven Jahren als Autorin und in vierter Ehe verheiratet an Brustkrebs, noch nicht einmal vierzigjährig. Erst posthum erschien 1974 ihr bedeutendstes Werk, das Romanfragment „Franziska Linkerhand“. Es wurde 1981 unter dem Titel „Unser kurzes Leben“ von Lothar Warneke verfilmt.

Schon viel früher sah die Autorin die Konflikte mit der DDR-Führung kommen. In ihrem Tagebuch notierte Brigitte Reimann, damals 29-jährig, im Februar 1963: „Ich habe erfahren, wie man jemanden ,macht’. Sie haben nachgeholfen, sie wissen schon, wen sie sich aussuchen, und nun bin ich es, heute noch, und ich habe Publicity, weil das Politbüro sie mir verschafft – und morgen?“ Die Autorin fügte hinzu: „Ich will arbeiten und gute und ehrliche Bücher schreiben.“

Schwierige Beziehung von Reimann und Pitschmann

Der Theaterabend macht ein Stück DDR-Geschichte wieder lebendig, er würdigt auch den Schriftsteller Siegfried Pitschmann (1930-2002). Denn er war nicht nur Brigitte Reimanns zweiter Ehemann, auch ihr Arbeitspartner. Mit ihm verfasste die Autorin Arbeiten für Hörfunk und Fernsehen.

Brigitte Reimann und Siegfried Pitschmann 1959 © Quelle: Aistesis Verlag / Ernst-Jager-Archiv

Brigitte Reimann und Siegfried Pitschmann hatten sich 1958 kennengelernt. Sie verliebten sich, verließen ihre Ehepartner füreinander und heirateten. Es gab aber auch kurze Trennungen und Liebschaften. Pitschmann machte 1964 nach einer von Reimanns Affären Schluss. Er übersiedelte nach der Trennung nach Rostock, wo er bis 1989 lebte.

Auf der Bühne: Tagebuchnotizen, Interviews und fiktionale Szenen

Inga Bruderek und Harald Polzin erzählen mit Tagebuchnotizen, Interviews und fiktionalen Szenen das gemeinsame Leben der beiden Schriftsteller. Mit „Versuch von Liebe: Wär schön gewesen“ wird also pünktlich zum 90. Geburtstag im Reimann-Literaturhaus Neubrandenburg an die Schriftstellerin erinnert – am 21. Juli um 19.30 Uhr.

Der Neubrandenburger Theaterabend ist bereits ausverkauft, doch eine weitere Aufführung folgt am 25. Juli um 19.30 Uhr im Literaturhaus Rostock. „Dann wird es auch eine nachfolgende Diskussion mit dem Publikum geben“, so Inga Bruderek.

