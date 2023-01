﻿Veranstaltungen in Rostock und Warnemünde: Das ist am Freitag los

Blitzkritik: So war das Pink-Floyd-Meisterwerk „The Wall“ in Rostock

Harry Waters, der Sohn von Pink-Floyd-Mastermind Roger Waters, hat das Konzeptalbum „The Wall“ von 1979 in eine Bühnenshow verwandelt. Am 11. Januar gastierte sie in der Rostocker Stadthalle. Warum es großes Kino war.