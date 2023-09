﻿Oper „La Bohème“: Warum die Schweriner Inszenierung interessanter ist als die Rostocker

Schwerin. Ach, Mimi und Rodolfo! Das Blumenmädchen (Cornelia Zink) und der arme Poet (Konstantin Lee): Hinreißend ist ihre Liebesgeschichte in den Kreisen der Pariser Bohème, herzzerreißend sind die Unmöglichkeit ihrer Liebe, der Tod des Blumenmädchens und die hilflose Fürsorglichkeit ihrer Freunde. Am Freitag eröffnete Pucchinis Oper „La Bohéme“ die Theatersaison im Schweriner Großen Haus. Es gab viel Applaus.

Passend zum schillernden Schweriner Spielzeitmotto „Haltet euch fest!“ inszenierte die junge israelische Regisseurin Noa Naamat (32) eine originelle, inhaltlich zuspitzende und (moderat) provozierende Version. Wenn nach der Pause die großen romantisch-tragischen Gefühle so richtig aufgebaut und mit größter Intensität musiziert werden, ist das Publikum zwar ergriffen, aber dank der scharfsinnigen Regie geistig gestärkt und nicht in jene längst kitschig gewordene Sentimentalität zurückgeworfen, auf der die anhaltende Beliebtheit dieser Oper beruht. Eine Gratwanderung, die das von Kapellmeister Levente Török sicher geführte Orchester mit teils scharfen Akzenten unterstützt.

„La Bohème“ gehört zu Top 4 der meistgespielten Opern weltweit

Fast 130 Jahre alt ist Puccinis Meisterwerk, seine eingängigen Arien und der schwermütige Tonfall sind heute beliebte Konsum-Artikel für den sentimentalen Selbstgenuss der bürgerlichen Opernkundschaft. Seit Jahren gehört „La Bohème“ zu den vier weltweit meistgespielten Opern (in dieser Saison Platz 2), im permanenten Ringtausch der Ränge mit „La traviata“ und „Carmen“ hinter dem ewigen Spitzenreiter „Zauberflöte“.

Szene aus der Puccini-Oper „La Bohème“ mit Konstantin Lee und Cornelia Zink am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin © Quelle: Silke Winkler

Besonder interessant für die Theaterpläne in MV ist: Schwerin schickt am 10. November zusätzlich eine „Carmen“-Premiere ins Rennen um die Publikumsgunst; Rostock bringt schon Ende September seine „Carmen“ heraus sowie im Januar die Wiederaufnahme „La Bohème“ in seiner als sentimentale „Achtundsechziger“-Nostalgie glattpolierten Volkstheater-Version, sodass an beiden Häusern dieselben beiden Superhits der Oper gleichzeitig laufen.

Wie sich die Schweriner Inszenierung von der Rostocker abhebt

Für „La Bohème“ lässt sich bilanzieren: Rostock ist marktkonform, Schwerin weitaus interessanter. Es beginnt damit, dass die Schweriner Mimi nicht als arme kränkelnde Nachbarin in Rodolfos Künstler-WG erscheint. Vielmehr kommt sie mit dem Fahrrad, ihre Bitte um Feuer und die Spielchen um den Zimmerschlüssel sind Teil eines offensiven weiblichen Versuchs der Kontaktaufnahme zum Dichter Rodolfo.

Zur Serie der kleinen Veränderungen gehört, dass das Blumenmädchen nicht Blumen „stickt“, sondern „sticht“: Sie selbst, bedeckt mit roten Blumentattoos, ist damit von Berufs wegen Teil der Bohème.

Grundsätzlicher: In dieser Lesart wursteln sich die Bohèmians, der Dichter, der Musiker (Martin Gehrke), der Maler (Brian Davis) und der Philosoph (Yan Kwon), erweitert um Tattoo-Stecherin Mimi und Musetta (Morgane Heyse), nicht nur defensiv irgendwie durchs Leben, sondern praktizieren das offensiv als antibürgerliche Lebenskunst und mit lustvoller Theatralik. Erst dadurch wird die „frohe Armut“, von der Rodolfo schwärmt, ein Vergnügen. Quasi: Wer Geld hat, gehört ausgenommen, weil’s Spaß macht.

„La Bohème“ am Mecklenburgischen Staatstheater: eher Musiktheater als Oper

Die bürgerliche Gesellschaft (Opernchor) dagegen tritt als graue, uniformierte und bornierte Konsumenten-Horde auf. Zudem wird die Rotlichtszene direkt ins Bild gebracht, die Abgründe der alten Männerwelt und des Konsums.

Natürlich wird vorzüglich gesungen, es ist schließlich eine große Oper, besetzt mit tollen Sängern, die manches Bravo zu hören bekamen. Aber Opernrituale treten hier zurück im Dienst an der Geschichte: Mehr Musiktheater als „Oper“, eine sehens- und hörenswerte Gratwanderung eben.

Info: Nächste Vorstellungen am 13.9. um 19.30 Uhr, am 16.9. um 19.30 und am 24.9. um 18 Uhr, jeweils im Großen Haus. Alle Termine auf www.mecklenburgisches-staatstheater.de.

