﻿Ostseewelle kann nicht digital senden: Landesmedienanstalt muss schnell Fakten schaffen

In MV fehlt eine digitale Sendeplattform für landesweite Privatradios: Das ist ein Problem, das dringend in Angriff genommen werden muss. Denn: Radio Ostseewelle ist kein Einzelfall, kommentiert OZ-Redakteurin Stefanie Büssing.

Von der oberen Etage am Warnowufer in Rostock sendet der Privatsender Ostseewelle Hitradio Mecklenburg- Vorpommern.

Rostock. Laut Umfragen ist Radio Ostseewelle einer der beliebtesten Sender in MV. Doch: Digital empfangen kann man ihn noch nicht. Dafür fehlt in MV eine digitale Sendeplattform für landesweite Privatradios. Das ist ein Problem, das dringend in Angriff genommen werden muss. Denn: Radio Ostseewelle ist kein Einzelfall. Selbst wenn der NDR dem Sender seine technische Infrastruktur vorübergehend zur Verfügung stellen würde, bleibt die Frage, wie es danach weitergeht – auch für andere landesweite Privatradios.

Eingebrockt haben sich die Verantwortlichen dieses Dilemma zum Teil selbst. Anfang 2020, in der Corona-Krise, entschieden sie sich gegen ein Konzept zum Aufbau einer eigenen digitalen Sendeplattform. Verständlich. Aber nun müssen sie um ihre Hörer bangen. Deshalb ist Eile geboten: Die Landesmedienanstalt MV muss nun schnell Fakten schaffen und sich mit allen Betroffenen an einen Tisch setzen.

Was fehlt, ist ein technischer Betreiber und ein Konzept, das es ihm ermöglicht, Investitionen in neue digitale Sendeanlagen zu refinanzieren. Dabei wäre es hilfreich, wenn auch der NDR mitzieht und seine – von öffentlichen Geldern finanzierten – digitale Sendeplattform vorerst zur Verfügung stellt – den Hörern in MV zuliebe.