﻿Torsten Schlüter: Der Künstler als Weltenwanderer

Zur Person Torsten Schlüter

Torsten Schlüter wurde 1959 in Henningsdorf bei Berlin geboren. 1981-86 studierte er an der Bauhausuniversität Weimar (HAB) Architektur sowie Malerei (bei Gottfried Schüler). Nach erfolgreichem Architekturdiplom stieg er vollständig aus dem Beruf aus, weshalb ihm die Behörden Wohn- und Arbeitsraum kündigten. Schlüter schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, 1988 erhielt er die Arbeitserlaubnis als freischaffender Maler und Grafiker. 1989 engagierte er sich im Neuen Forum und kehrte nach Berlin zurück. Seit 1983 hielt er sich regelmäßig auf Hiddensee auf. Schlüter hat Ateliers im Weimarer Atelierhaus (nach 1990), in der Kulturbrauerei Prenzlauer Berg (1994-2003), Berlin Jannowitzbrücke (seit 2003) und auf Hiddensee. Seine aktuellen Ausstellungen: „Eisern Union – bis ins Atelier“ im Stadion An der Alten Försterei in Berlin Wuhlheide (bis 27. Mai); Solo-Schau „Morning in the Hut“ in der Raab Galerie Berlin (bis 22. April) und „Urstrom“ (4. Mai bis 15. Juni) Kunstverein Galerie 47, Birkenwerder.