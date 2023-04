Bock auf Kunst? OZ verlost zehn Original-Grafiken – jetzt mitmachen und gewinnen

Rostock. Zum 30. Geburtstag der OZ-Kunstbörse gibt es in diesem Jahr Geschenke für interessierte Leserinnen und Leser! Schon vor der traditionellen Versteigerung neuer Arbeiten hiesiger Künstler, die am 13. Mai in der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock steigt, verlosen wir zehn Exemplare einer maritimen Grafik von Christoph Knitter.

Der Rostocker Künstler hat den Linolschnitt mit dem Titel „Flut 23“ extra zum Jubiläum gefertigt, in exklusiver Auflage gedruckt und per Hand koloriert. Wer eines der Blätter für seine eigenen vier Wände haben möchte, braucht nur online sein Interesse anmelden.

Unter allen registrierten Teilnehmern verlosen wir die zehn Kunstwerke. Das Gewinnspiel endet am 10. Mai um 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt und ihre Namen in der Zeitung sowie online veröffentlicht. Die Glücklichen haben die Möglichkeit, die Grafiken am Abend der OZ-Kunstbörse persönlich zu erhalten.

Nachwuchskünstler profitieren von den Verkaufserlösen

Bei der Auktion in der HMT kommen am 13. Mai aktuelle Werke von sieben Künstlerinnen und Künstlern unter den Hammer, die in Mecklenburg-Vorpommern leben und arbeiten oder in besonderer Weise mit dem Land verbunden sind. Zum Jubiläum werden zusätzlich attraktive Arbeiten von 30 Künstlern unter den Hammer kommen, die in vergangenen 30 Jahren an der Kunstbörse beteiligt waren.

Mit dem Erlös, der über die Honorare hinausgeht, wird erneut der künstlerische Nachwuchs gefördert. Er fließt in die Finanzierung eines Arbeitsaufenthalts im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop.

Die Förderung der regionalen Kunstszene ist ohnehin die Hauptaufgabe der Kunstbörse – bereits seit 1993, als die OSTSEE-ZEITUNG die journalistische Aktion gemeinsam mit dem Kunstverein zu Rostock ins Leben rief. Seither wurden mehr als 370 Künstlerinnen und Künstler dazu eingeladen und in der Zeitung porträtiert. Über 1300 Kunstwerke kamen bei den jährlichen Kunstbörsen unter den Hammer.