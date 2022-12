﻿Pascal von Wroblewsky live in der Rostocker Nikolaikirche: Jazz in weihnachtlicher Stimmung

Die schon zu DDR-Zeiten bekannte Sängerin Pascal von Wroblewsky ist am Dienstagabend zusammen mit einer Band in der Rostocker Nikolaikirche aufgetreten. Trotz problematischer Akustik wurde es ein bewegender Konzertabend.

Rostock. Es war ein Weihnachtskonzert der besonderen Art: In der Rostocker Nikolaikirche war am Dienstagabend die Jazzsängerin Pascal von Wroblewsky zu erleben, erweitert durch eine Band. „Choralconcert & Pascal von Wroblewsky“, so war der Abend überschrieben, der zum einem vom Jazz, aber mehr noch durch eine vorweihnachtliche Stimmung geprägt war. Nicht zum ersten Mal waren die Musiker in dieser Kombination in Rostock.

Es war zunächst der Rostocker Kirchenmusiker Karl Scharnweber, der an der Orgel für eine enorme Klangfülle sorgte, die im großen Kirchenschiff gut zur Geltung kam. Weiterhin in der Band waren Gitarrist Wolfgang Schmiedt und Thomas Klemm (Saxophon, Flöte). Christoph Evert (Lichtdesign) sorgte dafür, dass zu den Titeln passende Lichtstimmungen erstrahlten.

Feierliches Programm mit jazzigen Anleihen

Unter den Kompositionen waren auch Klassiker wie „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ oder „Ich steh an deiner Krippen hier“, auch „Der lieben Sonne Licht und Pracht“. Das Repertoire war dem Anlass gemäß sehr feierlich gewählt. Das Publikum hörte jazzige musikalische Bearbeitungen, oft dominiert von der Orgel, verfeinert durch die Flöten- und Saxophonklänge von Thomas Klemm und Beiträge des Gitarristen Wolfgang Schmiedt.

Pascal von Wroblewsky kam bei ausgewählten Titeln dazu, beschränkte sich dann oft auf Vokalisen. Die Sängerin war an diesem Abend im Mittelpunkt. Denn Pascal von Wroblewsky kann bereits eine beeindruckende Karriere im Jazz vorweisen, veröffentlichte bereits zu DDR-Zeiten zum Beispiel mit der Band Bajazzo Musik. Aus jener Ära kommt auch ihre Verbundenheit mit Thomas Klemm. Nach der Wende stand Pascal von Wroblewsky auch mit internationalen Jazzgrößen auf der Bühne, wie zum Beispiel Dizzy Gillespie.

Der Dienstagabend stand unter dem Label „Jazzdiskurs special“, das traditionelle Konzert in der Nikolaikirche fügte sich in das Jahresprogramm der Reihe ein. So konnte die Kirche – trotz der etwas problematischen Akustik – einen bewegenden Konzertabend bieten.

Am Ende des Abends stand ein musikalischer Wunsch, die wohl die ganze Welt derzeit bewegt: „Verleih uns Frieden gnädiglich“.