Pfingsten in MV: Diese Veranstaltungen locken am langen Wochenende an die Ostsee

Rostock. Das verlängerte Wochenende steht vor der Tür und der Wetterbericht verspricht sommerliche Temperaturen und strahlenden Sonnenschein. Die perfekte Gelegenheit für Ausflüge mit der ganzen Familie. Urlauber und Einheimische im Nordosten dürfen sich auf ein buntes und vielfältiges Programm an der Ostseeküste freuen. Ob Sportveranstaltungen, ein Hafenfest oder Ausstellungen – das ist in Mecklenburg-Vorpommern los an Pfingsten.

Pfingsten in Rostock und Warnemünde

Rummel, Kunst, Theater, Flohmarkt und Party: Wer sein langes Wochenende über Pfingsten unterhaltsam verbringen möchte, der hat in Rostock und Warnemünde eine große Auswahl aus zahlreichen Aktivitäten. Unter anderem lockt der traditionelle Pfingstmarkt im Rostocker Stadthafen noch bis zum 29. Mai mit Kirmesflair und Bundenzauber. Doch auch in anderen Ecken der Hansestadt gibt es etwas zu erleben.

Stralsund: Party, Kunst und Mühlenfeste

Mit vielen Aktivitäten lockt am Wochenende auch die Hansestadt Stralsund. Party, viele offene Galerien und Kunsthandwerke warten auf die Anwohner und Gäste von außerhalb. Darüber hinaus findet am Pfingstmontag der offizielle Deutsche Mühlentag statt. Gefeiert wird dies in der Mühle Steinhagen.

Ebenso wird die Mahnkesche Mühle im Stralsunder Zoo am Pfingstmontag für die Gäste geöffnet. Speziell zum Mühlentag wird dort die neueste Roggenkornlieferung des Landwirtes Aurel Hagen zu Zoomehl verarbeitet, Interessierte können unter fachkundiger Anleitung bis in den Kopf der Mühle steigen. Weitere Ausflugstipps gibt es hier.

Pfingsten bring Kunst und Musik nach Grimmen

Das lange Pfingstwochenende startet in Grimmen musikalisch. Los geht es bereits am Freitag mit der ältesten Veranstaltungsreihe des SOS-Kinderdorfes – den Konzert(chen)abenden, die nach mehr als dreijähriger Pause endlich wieder weiter gehen. Außerdem: An den beiden Pfingsttagen soll auch in diesem Jahr „Kunst offen“ die Menschen der Region in die Ateliers locken. In und um Grimmen gibt es zahlreiche Teilnehmer. Doch damit nicht genug: Worauf sich Besucher noch freuen dürfen.

Greifswald: Freizeitspaß und Ausflüge an Pfingsten

Künstlern über die Schulter schauen, regionale Köstlichkeiten finden oder ein Schloss besuchen: Die Kulturschaffenden in und um Greifswald fahren für das Wochenende um Pfingsten ein vielseitiges Programm auf. Im Mittelpunkt stehen die Ateliers bei „Kunst offen“ am Freitag, Samstag und Sonntag. Aber auch darüber hinaus gibt es eine Menge zu entdecken.

Veranstaltungen auf der Insel Rügen

Bewohner und Gäste der Insel Rügen dürfen sich in diesem Jahr ebenfalls auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm am verlängerten Pfingstwochenende freuen. Ein Höhepunkt ist das Reusenfest in Baabe, das an drei Tagen gefeiert wird. Fröhlich geht es auch wenige Kilometer weiter zu, wenn die Selliner zu ihrem traditionellen Fest an ihrem Hafen am See einladen. Dabei hat die Insel noch einige weitere Veranstaltungen über die Feiertage zu bieten.

Langes Pfingstwochenende auf Usedom

Mit einer Feuershow und atemberaubenden artistischen Darbietungen wird es zu Pfingsten heiß auf Usedom. Vom 26. bis 29. Mai findet das 22. Internationale Kleinkunstfestival auf der Insel statt. Dannheißt es in den Kaiserbädern, in Kölpinsee und Karlshagen, in Zinnowitz, Koserow und Trassenheide: „It’s Showtime“. Höhepunkt des viertägigen Spektakels ist das „Varieté am Meer“ im Kaiserbädersaal, das diesmal von einer ganz besonderen Diva moderiert wird. Welche weiteren Veranstaltungen am langen Wochenende anstehen.

Ribnitz-Damgarten: Buntes Programm an Pfingsten

Pfingsttreffen, Kunst offen und eine Menge Live-Musik auf die Ohren: Das Programm für das Pfingstwochenende in der Region Fischland-Darß-Zingst hat einiges zu bieten. Besonders beliebt: der alljährlich stattfindende Töpfermarkt in Prerow. Zum 32. Mal findet dieser in diesem Jahr statt. Was es in der Region noch zu erleben gibt.

Bad Doberan: VW-Käfer und Bergringrennen in Teterow

Buddeln, schminken, feiern: Im Landkreis Rostock ist zu Pfingsten mächtig was los. Auf ein besonderes Erlebnis dürfen sich Fans historischer Fahrzeuge freuen.Der VW Käfer-Club Última Edición trifft sich zum ersten Mal an der mecklenburgischen Ostsee. Käfer-Liebhaber aus ganz Europa werden an der Ostsee erwartet. Ausgangspunkt für das Club-Treffen ist Wittenbeck. Von dort aus wollen sie an drei Tagen Touren nach Kühlungsborn, Bad Doberan, Warnemünde und Graal-Müritz machen.

Am Samstag, den 27. Mai, wird in Kühlungsborn zudem der Sandburgenwettbewerb nachgeholt. Vor drei Wochen wurde er wegen schlechten Wetters abgesagt. Nun soll aber wieder gebuddelt werden, was das Zeug hält. Doch das Pfingstprogramm im Landkreis hat noch mehr zu bieten. Zum Beispiel werden rund 10 000 Motorradsport-Fans zum 101. Teterower Bergringrennen erwartet.

Feiertag in Wismar: Die schönsten Veranstaltungen

Die Markthalle Wismar lädt von Sonnabend bis Montag zu einem kleinen Pfingstfest ein. Ein Floh- und Trödelmarkt im Inneren des Gebäudes bietet ausreichend Möglichkeiten zum Stöbern. Draußen gibt es außerdem Livemusik, eine Hüpfburg und Kinderschminken. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ruhiger geht es hingegen an Pfingsten in Zurow zu. Dort können Interessierte einen einmaligen Blick in einen alten Bunker aus DDR-Zeiten werfen. Dieser öffnet am Pfingstsonntag (28. Mai) seine Pforten.

Grevesmühlen: Das ist an Pfingsten los in NWM

Pünktlich zu Pfingsten ist in Grevesmühlen, Klütz, Schönberg und Boltenhagen wieder einiges los. Anwohner und Urlauber haben die Wahl zwischen: Baden im Naturbad, dem Besuch eines Operettenabends, Stöbern auf dem Kunsthandwerkermarkt und vielem mehr. Blasmusik und selbst gebackenen Kuchen gibt es zudem am Pfingstsonntag im Café Behnke in Bössow.

Außerdem: Die Kirche in Mummendorf (Nordwestmecklenburg) wird im Rahmen der Aktion „Kunst offen“ zu Pfingsten erstmals Schauplatz eines Kunstwochenendes mit Livemusik und Lesungen. Auch Schauspieler Gerhard Garbers macht mit.

OZ