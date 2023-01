﻿Polizeiruf 110 am 19. Februar in der ARD: So viel Rostock steckt in der neuen Folge

Am 19. Februar läuft der neue „Polizeiruf 110“ aus Rostock in der ARD. Worum es im ersten Fall unter dem Namen „Daniel A.“ der neuen Rostocker Kommissarin Melly Böwe (Lina Beckmann) geht und welche Orte der Hansestadt im Fernsehen zu sehen sein werden.

Dreharbeiten zum Rostocker Polizeiruf 110: Die Schauspielerinnen Anneke Kim Sarnau und Lina Beckmann (v.li.) am 14. September 2021 mit Intendant Ralph Reichel vor dem Rostocker Volkstheater bei Dreharbeiten zur neuen Folge „Daniel A.“, die am 19. Februar 2023 ausgestrahlt wird.

Rostock. Ein dunkler Hinterhof: Ein Paar kommt aus einer Diskothek. Vor dem schummrig beleuchteten Backsteinbau verabschieden sich beide – kurz darauf ist die Frau tot. Gleich zu Beginn werden die Zuschauer des neuen Rostocker „Polizeirufs 110“ in die spannende Story von „Daniel A.“ hineingezogen.

Einstand für neue Ermittlerin nicht leicht

Die aktuelle Folge ist der zweite Rostocker „Polizeiruf 110“ nach dem Weggang von Kommissar Sascha Bukow (gespielt von Charly Hübner) mit Nachfolgerin Melly Böwe (Lina Beckmann). Als Rostocker Kommissarin ermittelt sie nun erstmals offiziell an der Seite von Kollegin Katrin König (Anneke Kim Sarnau). Doch die macht der Neuen den Einstand nicht leicht: Da helfen auch Böwes selbst gebackene Kuchenbrötchen nicht: „Schmecken wahrscheinlich scheiße“, kommentiert König, weil sie sich von Böwes Art bevormundet fühlt. Das Gebäck landet als Wurfgeschoss an der Wand.

Doch die neue Ermittlerin lässt sich nicht abschrecken und untersucht mit der neuen Kollegin das Umfeld der Toten, die sich als Grundschullehrerin Nathalie Gerber entpuppt. Wie sich herausstellt, war diese am Mordabend mit ihrem Onlinedate Daniel A. (Jonathan Perleth) verabredet: Nach ihm wird nun gesucht.

Auf seine Spur bringen die Ermittlerinnen die Angaben aus Nathalies Dating-App, die auf einen Mann hinweisen, der vermutlich in einem Chor der Hansestadt gesungen hat. Und so ermitteln die Kommissarinnen auch im Rostocker Volkstheater, wo sie eine Chorprobe im Ateliertheater besuchen. Gezeigt wird der Opernchor des Volkstheaters, der von Chordirektor Frank Flade auf die Dreharbeiten vorbereitet wurde, die vom 2. September bis zum 1. Oktober 2021 in Rostock und Hamburg stattfanden. Einen Tag lang war das Filmteam dafür am 14. September 2021 zu Gast im Volkstheater.

Polizeiruf-Dreharbeiten im Rostocker Volkstheater

„Für einen durchgeplanten Betrieb wie unseren ist so ein Drehtag eine logistische Leistung, die von vielen Gewerken besondere Flexibilität verlangt“, verrät Intendant Ralph Reichel. „Trotzdem sind wir froh, dass das Polizeirufteam endlich einen der spannendsten Orte von Rostock für sich entdeckt hat.“ Mit dem Dreh im Rostocker Volkstheater, bei dem unter anderem der Theatervorplatz sowie die große Treppe im Foyer gezeigt werden, wird die Verbindung zur Hansestadt geschlagen.

Trotzdem müssen die Zuschauer lange warten, bis sie erste Ansichten aus Rostock entdecken: Erst nach rund 30 Minuten fährt Kommissarin Melly Böwe mit ihrem Twingo vor der Petrikirche vor, wo sie eine Chorprobe besuchen will. Nach rund einer Dreiviertelstunde geht es für die Ermittlerinnen ins Volkstheater und nach knapp einer Stunde wird erstmals die Rostocker Skyline vom Gehlsdorfer Ufer aus eingeblendet.

Die Grundschule, an der die Ermordete als Lehrerin gearbeitet hat, ist zwar mit „Bertold-Brecht-Grundschule der Hansestadt Rostock“ überschrieben – befindet sich aber nicht wirklich in der Hansestadt. Und: Wer in der 56. Minute genau hinsieht, bemerkt, dass das Haus, an dem Melly Böwe ihre Kollegin Katrin König absetzt, ein Firmenschriftzug mit einer Hamburger Telefonnummer ziert.

Hauptdarsteller im Polizeiruf 110 stammt aus Rostock

Wer also erwartet, in dieser Polizeiruf-Folge viele Orte der Stadt zu entdecken, wird – bis auf die Szenen im Rostocker Volkstheater – enttäuscht. Trotzdem besticht der Krimi durch seine Darsteller und die spannende Handlung: Denn Daniel A. umgibt ein Geheimnis, das erst im Laufe des Krimis gelüftet wird. Schön ist, dass Hauptdarsteller Jonathan Perleth tatsächlich aus der Hansestadt stammt: „Den Rostocker Polizeiruf schaue ich mir immer noch mit meinen Eltern an, wenn ich nach Hause komme, weil ich den so toll finde“, sagt der Rostocker. „Dass ich dort mitspielen konnte, war total schön und hat mir viel bedeutet.“

Gezeigt wird die Folge „Daniel A.“ am 19. Februar 2023 um 20.15 Uhr in der ARD. Vorab ist sie am 16. Februar 2023 im Volkstheater zu sehen, wo auch die Hauptdarstellerinnen sowie der Regisseur und Drehbuchautor erwartet werden.