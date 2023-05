﻿Pre-Opening der Kunsthalle Rostock: 200 Gäste bewundern neu gestaltetes Museum

Rostock. Kunst an den Wänden. Künstler und Künstlerinnen in den Gängen. Es war eine große Freude und Leichtigkeit in der Rostocker Kunsthalle. Rund 200 geladene Besucher waren am Freitag zum Pre-Opening in das frisch sanierte Museum gekommen, das zwei Jahre lang geschlossen war. Und der allgemeine Tenor: Wow! Das hat sich aber mal so richtig gelohnt. Alles strahlt frisch und hell und leicht und gibt der Kunst nun mit noch klareren Linien in der Architektur, Raum zu glänzen.

Das Kunsthallenteam kam aus dem Grinsen nicht mehr heraus und Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann wusste gar nicht, wem er zuerst danken sollte. Und es war Erleichterung im Saal. Bei der Vorstellung des neuesten Kunstwerks, der Installation „Kiosk – Fragmente einer Zeit“ der Berliner Künstlerin Andrea Pichl, war die besonders zu spüren.

Endlich nicht mehr hinter Gittern

Die Künstlerin hat diesen Metallkiosk aus Materialien geformt, die vorher in der Kunsthalle verbaut gewesen waren. Zum Beispiel den Gittern, die früher vor den Fenstern der Mitarbeiter-Büros angebracht waren, oder einer schweren Metalltür, die als Schleuse für einen Lüftungsschacht diente. Neumann: „Ich bin so was von froh, dass ich diese Gitter nicht mehr vor der Nase habe, sondern dass die nun draußen sind – und vor dieser Tür hatte ich immer ein bisschen Angst.“

Im Parterre der Kunsthalle können sich Besucher die Edition „Huldigung an Hafez“, eine Schenkung des Künstlers Günther Uecker (93), ansehen. Der Rostocker Hotelier und Musiker Benny Weiß übernahm für den Soft-Opening-Abend mit Gitarre die musikalische Grundversorgung und weihte bei der Gelegenheit auch schnell mal den abgedeckten Flügel ein. „Wär’ doch schade, wenn man den nicht hört“, sagt der Musiker. Die Künstlergruppe „Schaum“ aus Rostock präsentierte zur Eröffnung eine Performance.

Und im ersten Stock dann die Kunst und rundherum so viele Künstler aus Rostock, ganz MV, Berlin, Leipzig oder Weimar. 130 Werke aus der 12 000 Arbeiten umfassenden Schau sind zu sehen unter dem Titel „Unsere Sammlung – 1891 bis 2023“. Arbeiten aus 130 Jahren, regional, national, bedeutend. Und einige erzählen Geschichten. Der Rostocker Bildhauer Wolfgang Friedrich zeigte stolz auf eine Bronzeplastik, Männerakt, jung. „Weißt du, wer da Model gestanden hat? Das war ich – mit 29. Da müsste ich jetzt den Bauch ein wenig einziehen, glaub’ ich.“

Ein Abend mit Kunst, Musik und sehr viel Humor. Da hat mal gar nichts gefehlt. Die Wiedereröffnung geht mit zwei Tagen der Offenen Tür am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr und der offiziellen Eröffnung mit Schweriner Politprominenz am Montag um 18 Uhr weiter.