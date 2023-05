﻿„Der fliegende Holländer“: Temporeiches Liebeskarussell vor Rostocker Kulisse

Stadtmitte. Der fliegende Holländer (Peer Roggendorf) hat ein Problem. Er ist nur alle sieben Jahre für drei Tage an Land – wenig Zeit also, sich eine Braut zu suchen. Er begegnet dem Seebären Daland (Marcus Möller) und will unbedingt dessen Tochter Senta (Berit Möller) zur Frau. Mehrere Kisten voller Gold, Schmuck und Geschmeide wechseln in diesem Handel den Besitzer. Es gibt aber ein Problem: Senta ist bereits verlobt. Doch das ist kein Grund, sich nicht ineinander zu verlieben.

Es gibt jedoch eine alte Bekannte des Holländers, nämlich die ältere Mary (Angela Schlabinger). Die ist gegen eine Verbindung des Holländers mit der viel jüngeren Senta. Und dann ist da noch Erik (ebenfalls Marcus Möller), Sentas Verlobter, der seine Braut nicht verlieren will. Also schaukeln sich die Eifersüchteleien hoch, dem fliegenden Holländer sitzt zudem der Zeitdruck im Nacken.

Das Liebeskarussell dreht sich immer schneller

Immer schneller dreht sich das Liebeskarussell in diesem Stück, das die vier Darsteller in Eigenregie auf die Bühne gebracht haben. Es beruht auf einem Text von Friedrich Huch und spielt in einem historisch nicht genau festgelegten Zeitrahmen. Aber das gibt die Möglichkeit, maritime Romantik aus allen möglichen Epochen einzubauen.

Das passiert zum Teil auch über die Musik – vom maritimen Sehnsuchtslied „Ein Schiff wird kommen“ (von Lale Anderson) bis hin zur Schmalzballade „Stay“ (von Bonnie Bianco und Pierre Cosso). So kommt auch ein bisschen Ironie ins Spiel. Die musikalischen Untermalungen richtete übrigens Marcus Möller ein. Für Bühnenbild und Kostüme hatten die Darsteller den Künstler Toto an ihrer Seite.

Es darf ein bisschen volkstümlich sein

Berit Möller, Angela Schlabinger, Marcus Möller und Peer Roggendorf spielen auch die Nebenrollen, alle agieren souverän in diesem temporeichen Stück. Auch zum Ende hin, wenn die Handlung etwas unübersichtlicher wird. Und in den Mitteln darf’s auch mal ein bisschen volkstümlicher und krachlederner werden, angekündigt war dieser fliegende Holländer schließlich als groteske Komödie, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Werk von Richard Wagner.

Nächste Vorstellung „Der fliegende Holländer“ am 2. Juni um 20 Uhr im Rostocker Klostergarten, das Stück bleibt dort bis September im Programm

